Doble de Vin Diesel sufre grave accidente y suspenden la filmación de Rápido y Furioso

El actor Vin Diesel participa en la novena producción de la película Rápido y Furioso. (Foto Prensa Libre AFP)

Un grave accidente sufrido por uno de los actores de la película Rápido y Furioso 9, provocó que la filmación que se realizaba en Inglaterra se suspendiera.

Según informó el portavoz de los estudios Warner Bros, uno de los expertos en el doblaje de escenas de alto riesgo resultó herido.

“Tuvimos una lesión en el set de Fast 9 hoy (lunes) en Leavesden (Inglaterra) con uno de nuestros especialistas en doblaje (…) hemos suspendido la producción para enfocarnos en la situación”, agregó el vocero en un comunicado al portal de noticias Entertainment Weekly.

Se trata del acróbata Joe Watts, quien actúa como doble de Vin Diesel.

Watts ha trabajado en escenas de alto riesgo con producciones como Game of Trones, Spider Man Far From Home, Jurassic World, entre otros. Ahora se encuentra en un coma inducido según lo informado por su novia Tilly Powell.

Según informaciones del equipo de producción, el experto en doblajes cayó de unos nueve metros de altura mientras filmaban una escena en un balcón, cuando al parecer se rompió un cable de seguridad.

El actor Vin Diesel estaba presente cuando esto sucedió y se veía en shock tras observar el grave incidente.

“El acróbata cayó de una altura de nueve metros, quizás un poco más. Vin Diesel apareció unos segundos después. Se le veía gris, estaba totalmente en shock y conteniendo las lágrimas. Él vio lo que ocurrió”, decía uno de los primeros reportes de la producción.