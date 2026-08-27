Dolly Parton dejó una canción que podrá escucharse en el 2046 y otros proyectos pendientes que su equipo continuará

Tras su muerte, el martes 25 de agosto del 2026, el equipo de Dolly Parton reveló cuáles eran los proyectos en los que trabajaba la artista, entre los que figuran una película biográfica, series, caricaturas y otras producciones.

“Dolly trabajó hasta el día de su muerte. Amaba ver sus sueños cobrar vida y sabía que su trabajo traía alegría a la gente. Siempre previsora, Dolly trabajó con el equipo que ella misma eligió durante los últimos años para construir una hoja de ruta de proyectos que nos guiará durante décadas”, declaró Danny Nozell, mánager de la artista, por medio de un comunicado.

En el escrito, el equipo de Parton confirmó su compromiso de continuar su legado y trabajar para materializar los proyectos que la artista no logró concluir, como música inédita, productos, libros, experiencias y campañas.

“Como líder del equipo responsable de supervisar su legado, nos aseguraremos de que los muchos sueños que aún no había cumplido cobren vida”, afirmó Nozell.

Entre los proyectos que Dolly había comenzado y respaldado y que ahora continuará su equipo están:

Un espectáculo protagonizado por un avatar de Dolly Parton

Un documental musical

Una película biográfica

Una docuserie

Una serie de ficción

Billy The Kid, una serie animada

Otros proyectos ya tenían fecha de inauguración, como los Dolly’s Tennessean Travel Stops, que se activarán el 13 de septiembre, y el Dolly Parton’s SongTeller Hotel, que abrirá sus puertas el 14 de septiembre del 2026.

El 29 de septiembre se inaugurará el Dolly’s Life Of Many Colors Museum y se lanzará el café Dolly’s Cup Of Ambition.

El 19 de enero del 2027 se estrenará Dolly: A True Original Musical en Broadway.

Parton también dejó una canción grabada en el 2015 que, según sus instrucciones, deberá escucharse hasta el centenario de su nacimiento, el 19 de enero del 2046.

La canción, titulada My Place in History, se guardó en dos formatos, casete y CD, en una cápsula del tiempo instalada en el parque temático Dollywood's DreamMore Resort and Spa, en el estado de Tennessee.

La cápsula del tiempo, conocida como “Dream Box”, es una caja de madera de castaño en homenaje a su tío Bill Owens, quien trabajó por la preservación del castaño americano.

Dolly Parton, leyenda de la música country, falleció el martes 25 de agosto del 2026, a los 80 años, tras una breve batalla contra el cáncer. Cuatro días antes había ingresado en un hospital de Nashville, donde falleció.