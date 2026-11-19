A solo dos horas de habilitarse la preventa de las entradas para el concierto de Don Omar en Guatemala, el cantante puertorriqueño anunció que los boletos ya estaban agotados.

El artista publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el cariño de los guatemaltecos que lo esperan para su presentación, programada para noviembre del 2027, y anunció que todos los boletos se habían vendido.

“GUATEMALA, ¡OTRO SOLD OUT PARA LA COLECCIÓN! Qué privilegio seguir encontrando tanto cariño en lugares a los que hace años no regreso”, escribió Don Omar en su cuenta de Instagram.

Además, expresó su emoción por encontrarse con su público chapín el próximo año, cuando visitará el país como parte de su gira mundial The Last King.

“¡El 18 de noviembre tenemos mucho que cantar y todavía más que celebrar! GRACIAS”, añadió en la publicación.

Don Omar había anunciado con antelación que el 19 de noviembre del 2026 sería la preventa de las entradas para su concierto en Guatemala y, un día antes, publicó los precios oficiales.

También habilitó la opción para que los fanáticos se registraran en su sitio oficial, donomar.com, lo que les daría prioridad al momento de adquirir sus boletos.

La preventa se habilitó a las 10 horas de este jueves 19. Sin embargo, al mediodía, el artista publicó que los boletos se habían agotado, lo que desató una ola de comentarios de seguidores que lamentaron no haber logrado comprar los suyos.

La historia se repitió en países como Chile, Argentina, El Salvador, Perú, Colombia y México, donde también se agotaron las entradas durante las primeras horas de la preventa celebrada este jueves 19 de noviembre, según informó el artista en sus redes sociales.

El cantante puertorriqueño llegará a Guatemala el 18 de noviembre del 2027, con un concierto que tendrá lugar en el Estadio Cementos Progreso.

La presentación es parte de su gira The Last King, que comenzó el pasado 25 de septiembre del 2026 en Reading, Pensilvania, y con la que tiene previsto recorrer más de 20 ciudades de Estados Unidos y extenderse por Europa y América Latina hasta el 2027, con un espectáculo final programado en Puerto Rico.