Don Omar, considerado una leyenda del reguetón, confirmó la fecha de su concierto en Guatemala y anunció la preventa de entradas, así como las localidades y los precios disponibles.

“Mi gente chapina, ¡cuánto tiempo sin pasar por allá! Ya era hora de ponerle remedio a eso. Nos vemos el próximo 18 de noviembre en el Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala”, confirmó este miércoles en sus redes sociales.

En la publicación también anunció que la preventa será este jueves 19 de noviembre del 2026, a las 10 horas.

“Si todavía no se han registrado, HOY es su última oportunidad. Háganlo en donomar.com para recibir su código y ser de los primeros en acceder a la Pre-Venta”, indicó el cantante puertorriqueño.

El concierto tendrá lugar en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la 5a. avenida 18-00, zona 6 de la capital, donde se habilitarán cinco localidades.

General: Q550

Preferencia y tribuna: Q780

Mesa Black: Q1,450

Platea: Q1,650

Mesa Platinum: Q1,990

Los precios publicados por el artista aún no incluyen la tarifa por servicio de la empresa encargada de vender las entradas.

¿Cómo comprar boletos para el concierto de Don Omar?

Don Omar habilitó una “preinscripción” para que sus fanáticos tengan prioridad en el acceso a la preventa anunciada para este jueves 19 de noviembre.

Ingresar al sitio donomar.com

Seleccionar la opción de “preinscripción”

Completar la información solicitada: correo electrónico, nombre y apellido, ciudad y número telefónico

Presionar el botón “registrarme”

Al registrarse, el usuario recibirá un código en su correo electrónico que, según la publicación del artista, le dará prioridad para adquirir entradas en la preventa, a la cual podrá acceder a partir de las 10 horas del jueves 19 de noviembre del 2026, en el mismo sitio donomar.com.

En octubre del 2026 se conoció que el cantante, compositor y productor puertorriqueño William Omar Landrón Rivera, conocido como Don Omar, ofrecería un concierto en Guatemala en el 2027 como parte de su gira mundial The Last King.

La gira, que comenzó oficialmente el 25 de septiembre del 2026 en Reading, Pensilvania, tiene previsto recorrer más de 20 ciudades de Estados Unidos y extenderse por Europa y América Latina hasta el 2027, con un espectáculo final programado en Puerto Rico.

Entre los países que visitará se encuentran México, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, España, Italia, Estados Unidos y Guatemala, a donde llegará el 18 de noviembre del próximo año.