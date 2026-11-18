La actriz estadounidense Anne Hathaway, famosa por protagonizar películas taquilleras como El diario de la princesa o El diablo se viste a la moda, celebró el nacimiento de su tercer hijo.

La intérprete, de 43 años, mantuvo en secreto su embarazo durante la gira promocional de la secuela de El diablo se viste a la moda, estrenada en abril del 2026. El 19 de julio siguiente hizo pública la noticia por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“Estamos emocionados, rebosantes de alegría, pero en lo que realmente nos estamos centrando ahora mismo es en disfrutar al máximo de esta etapa en la que todavía somos una familia de cuatro”, dijo la actriz durante una entrevista en el programa CBS Mornings, en octubre.

Hathaway, quien ya tenía un hijo de 10 años y otro de 6, calificó el embarazo de “maravilloso” y bromeó sobre la sorpresa que le causó la noticia de que sería madre por tercera vez.

"Nos dejó muy sorprendidos que las cosas se dieran así; por eso, a este bebé lo llamamos nuestro 'gol de último segundo'", añadió entre risas.

Durante la conversación, añadió que "todo va a cambiar para nosotros, pero, sobre todo, va a cambiar para nuestros hijos. Estamos a punto de cruzar juntos este hermoso umbral".

Un paseo con su bebé

La espera terminó. La actriz celebró la llegada de su tercer hijo, fruto de su relación con el actor y productor Adam Shulmann, con quien está casada desde el 2012.

Imágenes compartidas por medios internacionales confirman la llegada de su tercer hijo, cuya fecha exacta de nacimiento aún se desconoce.

Las fotografías publicadas por TMZ muestran a Hathaway con su bebé al pecho, llevado en un portabebés, mientras camina por las calles de Nueva York y disfruta de un momento cotidiano, lejos de los reflectores.

Mientras su familia sigue creciendo, la actriz cierra el año con numerosos estrenos que la mantienen en tendencia en el mundo del espectáculo.

En el 2026, Hathaway ha estrenado cinco películas con gran éxito: