¿Dónde ver el documental que revela quién dio la orden de matar a Paco Stanley?

El asesinato del popular presentador Paco Stanley en 1999 causó gran conmoción en México y repudio general contra la violencia en el país.

Stanley tenía 56 años, murió víctima de varios impactos de bala al sur del Distrito Federal, infromó la Secretaría de Seguridad Pública. A 27 años del asesinato de Paco Stanley el documental Testigos: La verdad tiene voz, caso Paco Stanley, presenta esta historia.

El documental está disponible en la plataforma de streaming Reellee TV y está basada en testimonios de tres presuntos ex agentes de la Policía Federal del estado de Jalisco que aseguran haber tenido conocimiento directo de los hechos. La plataforma está en https://www.reellee.com/, mensualmente tiene un costo de US$9.99.

Los tres testigos del documental confirman que Mario Bezares y Paola Durante no tuvieron ninguna participación en el asesinato. Ambos estuvieron más de un año presos y fueron absueltos en su momento por falta de pruebas, describen medios internacionales.

El crimen

Un individuo que portaba una metralleta interceptó el vehículo de Stanley a las 12 horas locales. En el tiroteo también resultó herido el periodista Jorge Gil, quien se encontraba en el vehículo con Stanley. Un transeúnte murió en el lugar y el acomodador de autos del restaurante “El Salto de la Rana” falleció en un hospital.

Más de ocho mil personas acompañaron el sepelio del presentador que era muy popular por su humor. Inició su carrera conduciendo el programa de radio “Sonrisas y Sorpresas” en 1960.

Trabajando en televisión en varios programas en las diferentes televisoras, uno de los más conocidos fue “Pácatelas” y al momento de su muerte conducía el programa “Una tras otra” junto a su inseparable amigo de comedia Mario Bezares.

Sin embargo días después del asesinato circularon informes de que Stanley tenía vínculos con el narcotráfico. El diario Reforma citaba informes elaborados por Inteligencia Militar, entre 1994 y 1997 el conductor “aparece como uno de los enlaces dentro de la estructura del Cartel de Juárez, cuando lo dirigió Amado Carrilllo, conocido como el “Señor de los cielos”, por el poder de su flota aérea.

En 2024, Amazon Prime Video estrenó ¿Quién lo mató?, una serie de ficción con Roberto Duarte, Luis Gerardo Méndez, Diego Boneta y Belinda. ViX, por su parte, lanzó el documental Crónica de un asesinato, donde participaron Bezares, Brenda Bezares y Paola Durante, describe Infobae.