Dónde ver las funciones del Festival Ícaro 2025: sedes, horarios y detalles

El Festival Ícaro es un proyecto centroamericano con alcance internacional. En el 2025 celebra su 28 edición.

Concebido, creado y producido por Casa Comal Arte y Cultura, Asociación Civil, en coordinación con el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala y la Red Internacional de Festivales Ícaro, este evento se ha consolidado como una de las principales ventanas del cine centroamericano al mundo.

Elías Jiménez, director del Festival, expresó que la propuesta ha crecido significativamente. “Comenzamos con la idea de hacer algo local y ahora se ha expandido a otros países”, señaló. Gracias a la Red Internacional de Festivales Ícaro, se celebran festivales competitivos no solo en Guatemala, sino también en El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, y en ciudades como Barcelona y Nueva York, donde se proyectan muestras de cine centroamericano. Este año se suman Guadalajara y Ciudad de México. En esta edición, 852 obras de 69 países compiten por un espacio en la selección oficial. De ellas, se elegirán 150.

El Festival Ícaro es un espacio de encuentro profesional y artístico: fomenta el aprendizaje entre cineastas, el intercambio cultural y el entretenimiento para todo público.

Cada año se proyectan más de 45 funciones de cortos y largometrajes guatemaltecos, centroamericanos e internacionales. Además, participan directores, actores y actrices, productores, guionistas, cinematógrafos, sonidistas, animadores y montajistas, quienes imparten talleres, seminarios y charlas magistrales.

Este año, en el marco de la conmemoración de 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Guatemala, el país sudamericano es el invitado de honor.

Película inaugural

Encuentre abajo el horario completo de actividades. Un poeta será la película inaugural del Festival Ícaro 2025. Esta ficción del colombiano Simón Mesa Soto es una coproducción de Colombia, Alemania y Suecia.

La cinta narra la historia de Óscar Restrepo (Ubeimar Ríos), cuya obsesión por la poesía no le trajo gloria alguna. Envejecido y errático, ha sucumbido al cliché del poeta en penumbra. Conocer a Yurlady, una humilde adolescente, y ayudarle a cultivar su talento ilumina sus días. Sin embargo, introducirla en el mundo de los poetas tal vez no sea el camino.

Mesa Soto ganó la Palma de Oro en Cannes en 2014 con su cortometraje de tesis Leidi y volvió a ser seleccionado en ese festival con Mother, ambos con amplia trayectoria internacional. Su ópera prima Amparo obtuvo galardones en festivales como Cannes, Chicago, Lima y Punta del Este, además de ser seleccionada en otros certámenes. Fue la gran ganadora de la décima edición de los Premios Macondo, donde obtuvo siete galardones.

Un poeta tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2025. Desde entonces, ha sido reconocida en diversos festivales internacionales y fue seleccionada para representar a Colombia en los Premios Óscar 2026.

La presentación será el sábado 22 de noviembre, en el Palacio Nacional de la Cultura 6ta. Calle y 6ta. Avenida, Zona 1, a las 18 horas. Estará presente ese día el actor protagónico de la película, Ubeimar Ríos. La entrada es por invitación.

Fecha

Sábado 22 al Sábado 29 de noviembre

Sedes

Cinépolis Rus Mall, Sala de Arte (del 20 al 26 noviembre)

Cine Cápitol (del 23 al 28 noviembre)

Auditorio Westin Camino Real (del 23 al 27 de noviembre)

Centro Cultural Universitario, auditorio TAU (del 24 al 27 de noviembre)

Alianza Francesa de Guatemala (25 y 26 de noviembre)

Teatro de Bellas Artes (23 de noviembre)

Programación completa:

Precios y localidades:

Entrada gratuita

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.