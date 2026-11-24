Las carteleras de los cines de Guatemala presentan opciones para todos los gustos, con películas de acción, románticas, infantiles y de terror que acaparan las taquillas.

El cine cristiano también cobra protagonismo en algunas temporadas. Actualmente, hay dos películas de temática católica que estarán en las salas de cine guatemaltecas por tiempo limitado.

Se trata de Recen por mí: la historia de Francisco, que estará disponible hasta el miércoles 25 de noviembre, y Las valientes de Dios, que se estrenará un día después.

Conozca los detalles de estas dos producciones que estarán en cartelera solo unos días.

Recen por mí: la historia de Francisco

Este documental narra la vida del papa Francisco, el pontífice argentino fallecido en el 2025. La historia presta especial atención a su labor social y humanitaria, incluso antes de convertirse en sacerdote.

“La película muestra a una figura profundamente comprometida con las causas de los pobres, los marginados y los olvidados, desde su juventud en Argentina hasta su rol como líder espiritual en el escenario global”, detalla la sinopsis.

La producción cuenta con material de archivo exclusivo y el testimonio personal del pontífice, y ofrece un retrato íntimo del líder espiritual “cuya voz e ideales siguen conmoviendo al mundo entero”.

Recen por mí: la historia de Francisco llegó a Guatemala el 19 de noviembre del 2026 y su última proyección está programada para este miércoles 25 de noviembre en diferentes salas de Cinépolis.

Las valientes de Dios

La historia se desarrolla en Madrid, España, a finales del siglo XIX y sigue a María Ana Allsopp, una joven de la alta sociedad que se conmueve profundamente ante la situación de miles de mujeres que llegan a la capital en busca de trabajo y terminan obligadas a vender su cuerpo en las calles.

Junto al padre Francisco de Asís Méndez, la protagonista funda una nueva congregación llamada Las Trinitarias, que mantiene una casa con las puertas abiertas día y noche y ofrece un refugio seguro para mujeres abandonadas.

“Pero pronto se ciernen amenazas desde el exterior sobre este grupo decidido de mujeres cuya ‘locura’ es salvar y devolver la dignidad a todas aquellas que la han perdido”, explica la sinopsis.

La producción se estrenará en Guatemala el próximo jueves 26 de noviembre del 2026 y estará disponible hasta el miércoles 2 de diciembre, también en algunas salas de Cinépolis.