Fray Augusto Ramírez Monasterio: la historia del franciscano que sufrió el martirio por proteger el secreto de confesión

La voz de fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio permanece en una grabación de 1967. En ella, el joven sacerdote lee un pasaje del Evangelio durante su primera misa en España, sin imaginar que años después su fidelidad al ministerio estaría relacionada con su muerte.

La cinta se conservó gracias a su hermana, Graciela Ramírez Monasterio, quien pidió que grabaran la ceremonia para compartirla con los familiares que no habían podido viajar. Décadas después, la familia logró digitalizarla y recuperar su voz. El pasaje evangélico de aquella celebración volvió a escucharse durante su misa de cuerpo presente, según la información reunida por la postulación de la causa.

Hoy, cuando faltan pocos días para su beatificación, esa grabación permite volver al comienzo de una vida sacerdotal que terminó violentamente el 7 de noviembre de 1983.

El papa León XIV autorizó el 22 de enero del 2026 la promulgación del decreto que reconoce el martirio de Ramírez Monasterio por odio a la fe, eses después se celebrará la eucaristía de beatificación prevista para el próximo 7 de noviembre, exactamente 43 años después de su asesinato.

Para comprender cómo llegó a ese reconocimiento, hay que regresar a junio de 1983, cuando una persona buscó su ayuda en Antigua Guatemala.

La confesión que resguardo con su vida

Hace aproximadamente 20 años, una persona que había recibido ayuda de Ramírez Monasterio relató cómo fue su encuentro con el sacerdote – testimonio se conserva en una entrevista histórica y su identidad permanece permanecer protegida – donde recordó que llegó al confesionario con miedo y con una preocupación que no sabía cómo resolver.

Relató que no conocía personalmente al franciscano y buscaba a alguien dispuesto a escucharlo. “Yo solo venía con una gran necesidad de lo que yo llevaba por dentro, una carga pesada”, expresó durante aquella entrevista.

El sacerdote lo escuchó y posteriormente conversó con él en su oficina. Según el testimonio, le ofreció ayuda y comenzó a acompañarlo en las gestiones que necesitaba realizar, “Yo te voy a ayudar”, recuerda que le dijo Ramírez Monasterio.

La persona atribuye a esa intervención un papel decisivo en su supervivencia, pues las declaración recogida años después de los acontecimientos, muestra la importancia que tuvo para encontrar a un sacerdote dispuesto a acompañarla en medio del temor.

Fray Edwin Alvarado Segura, rector de San Francisco el Grande y vicepostulador de la causa de beatificación y canonización, explicó que el sacerdote atendió a una persona que deseaba acogerse a esa medida y decidió ayudarla.

Esto debido a que en esos años Guatemala atravesaba el conflicto armado interno, pero el gobierno había anunciado medidas de amnistía para personas vinculadas con actividades insurgentes, pero acogerse a ellas no estaba exento de riesgos.

El franciscano no se limitó a escucharla: la acompañó en los trámites ante las autoridades. Esa decisión cambió el rumbo de sus últimos meses.

Fray Augusto Ramírez Monasterio junto a su familia durante su ordenación sacerdotal en España. (Foto: cortesía Postulación de la Causa de Fray Augusto Ramírez Monasterio

La jornada que marcó su vida

En junio de 1983, Ramírez Monasterio salió de San Francisco el Grande acompañado de la persona que buscaba la amnistía y de dos jóvenes vinculados con las actividades de la parroquia.

El libro Semblanza del Mártir de la Caridad señala que el sacerdote había hecho gestiones ante la Gobernación Departamental de Sacatepéquez y que necesitaban obtener un documento de identificación para continuar el trámite, por ello, se dirigieron a Parramos en Chimaltenango, donde la situación tomó un giro inesperado.

Según esa reconstrucción de Fray Edwin Alvarado, las autoridades identificaron a la persona que buscaba acogerse a la amnistía como alguien perseguido por el Ejército. El sacerdote intentó explicar el propósito de las gestiones, pero los acompañantes terminaron detenidos.

Uno de los jóvenes relató en el libro que, antes de ingresar a una dependencia policial, Ramírez Monasterio les pidió que permanecieran dentro del vehículo. La espera se prolongó hasta que un agente les ordenó bajar. El testimonio describe cómo posteriormente les vendaron los ojos, les ataron las manos y los trasladaron durante la noche.

También recuerda que escucharon gritos y amenazas mientras permanecían bajo custodia, por lo que ante aquella incertidumbre, el franciscano trató de tranquilizarlos mediante la oración.

Fray Edwin Alvarado explicó que Ramírez Monasterio sufrió torturas, entre ellas, quemaduras en la espalda y lesiones en los pies. El vicepostulador señaló que las heridas quedaron documentadas mediante testimonios y fotografías incorporadas a la investigación de la causa.

Después de su liberación, el sacerdote regresó a Antigua Guatemala, pero las consecuencias de aquella detención no terminaron. De acuerdo con la reconstrucción eclesiástica, quienes lo habían retenido pretendían obtener información relacionada con lo conocido durante la confesión, misma que el franciscano se negó a revelar.

El sigilo sacramental obliga a los sacerdotes a mantener en secreto lo que conocen durante ese sacramento. Para la Iglesia, esa obligación fue el elemento central de la persecución que sufrió Ramírez Monasterio y del posterior reconocimiento de su martirio, según Alvarado.

"No temáis a los que matan el cuerpo y después no tienen ya más que hacer" Pasaje del evangelio que Fray Augusto Ramírez Monasterio leyó en su primera misa.

Un sacerdote cercano

Antes de que su nombre quedara asociado con la persecución y el martirio, Augusto Ramírez Monasterio había construido una vida dedicada a su vocación religiosa. Fray Augusto Ramírez Monasterio nació el 5 de noviembre de 1937 en la capital de Guatemala, hijo de Valerio Ramírez Zepeda y María Trinidad Monasterio Rojas. Su familia cuenta que fue bautizado en la iglesia de Candelaria y durante su infancia sirvió como monaguillo en Beatas de Belén.

Su formación franciscana lo llevó a Nicaragua y España, siendo ordenado como sacerdote el 18 de junio de 1967 en España, tiempo después desempeñó responsabilidades religiosas en Nicaragua, para 1972 continuó estudios universitarios en Salamanca.

En Guatemala fue asignado a la iglesia de Cristo Rey, en la zona 15 de la capital, en 1975 donde permaneció un tiempo, hasta que tres años después asumió como guardián y párroco de San Francisco el Grande, en Antigua Guatemala, lugar donde se dio el encuentro con la persona que confeso.

Su sobrina, Ana Judith Morales Ramírez, historiadora e integrante de la familia que ha impulsado la recuperación de su memoria, reconoce que no fue una de las personas más cercanas al sacerdote durante su vida. Sin embargo, conserva recuerdos personales como que su tío le enseñó a jugar damas y ajedrez, y que la visitó cuando estuvo hospitalizada. Ella lo describe como un hombre culto, preparado y cercano a su familia.

Fray Augusto Ramírez Monasterio fue ordenado sacerdote el 18 de junio de 1967, en España, y comenzó una vida dedicada al servicio pastoral y a su vocación franciscana. Foto: cortesía Postulación de la Causa de Fray Augusto Ramírez Monasterio

Durante la investigación de la causa, Morales Ramírez conoció relatos sobre su relación con los feligreses, "algunas personas recordaban que visitaba enfermos, compartía alimentos y acudía a las casas con confianza", compartió.

Una de las historias que recuperó describe cómo el sacerdote podía interrumpir una comida para atender a alguien que necesitaba asistencia religiosa. Otro testimonio lo sitúa entre los escombros después del terremoto de 1976, cuando ayudaba a retirar materiales de una vivienda.

Esas escenas muestran al religioso que sus comunidades conocieron antes de que comenzaran las amenazas dice Morales Ramírez: un sacerdote que no limitaba su ministerio a las celebraciones dentro del templo.

Para su sobrina, uno de sus legados fue la cercanía con las personas vulnerables y la confianza que transmitía a quienes acudían a él. Esa disposición a ayudar explica por qué decidió acompañar a una persona que buscaba acogerse a la amnistía, pese al peligro que implicaba intervenir en aquel contexto.

"Yo no estuviera vivo si él no hubiera tenido amor por mí, si no me hubiera escuchado en el confesionario" Testimonio de una persona cuya identidad se mantiene bajo reserva, recuperado 20 años atrás.

Las amenazas

Después de junio de 1983, la vida de Ramírez Monasterio estuvo marcada por la vigilancia asegura Fray Edwin Alvarado, ya que recibía llamadas intimidatorias mientras que personas desconocidas grababan sus homilías y seguían sus movimientos.

El sacerdote también comenzó a tomar precauciones para evitar que otras personas resultaran afectadas. Según los testimonios reunidos por la causa, dejó de viajar acompañado de jóvenes y evitó utilizar el vehículo que había quedado asociado con su detención.

Su sobrina recuerda que la familia conoció posteriormente un documento que revelaba la posibilidad de salir del país, pues durante la búsqueda de información sobre su tío, Morales Ramírez encontró en una carpeta un boleto de viaje a Costa Rica, con fecha del 16 de junio de 1983, que nunca fue utilizado.

De acuerdo con los testimonios familiares, otros religiosos también le recomendaron abandonar Guatemala después de las torturas y las amenazas, pero Ramírez Monasterio decidió permanecer en el país. Su familia interpreta esa decisión como una expresión de fidelidad a su vocación, así como a los feligreses del templo de San Francisco El Grande.

Fray Augusto Ramírez Monasterio oculta sus manos, lastimadas por las torturas que sufrió durante su primer secuestro. Foto: cortesía Postulación de la Causa de Fray Augusto Ramírez Monasterio Fotografía de Fray Augusto Ramírez Monasterio del archivo familiar. Foto: cortesía Postulación de la Causa de Fray Augusto Ramírez Monasterio

El asesinato

La reconstrucción presentada por el vicepostulador detalla que el sacerdote había salido para visitar a su familia el 7 de noviembre de 1983, dos días después de su cumpleaños 46, donde compartió con su familia. Después de la visita se describe que fue interceptado y trasladado en un vehículo, momento donde Morales Ramírez fue torturado.

Con un lapso de tiempo sin saber su paradero, Morales Ramírez describe que los testimonios reunidos por la causa sitúan en sus últimos momentos de su vida en el sector de la avenida Elena, próximo al puente El Incienso, donde se le escucho pedir ayuda al intentar escapar de sus captores, pese a ello fue alcanzado y recibió varios balazos

Su sobrina señala que una de las preguntas que todavía mantiene la familia es dónde estuvo retenido durante el tiempo transcurrido entre su desaparición y su muerte. Con el tiempo, la familia ha ido obteniendo datos que ayudan a reconstruir la historia. Morales Ramírez compartió que ha buscaron información en documentos policiales y estudios forenses, que revelaron que su tío era objeto de vigilancia.

El sitio oficial de la causa publica información atribuida a estudios de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, según los cuales algunas lesiones en las costillas se habrían producido antes de la muerte, además que habría recibido varios balazos.

Portada del 9/11/1983, con la muerte de fray Augusto Ramírez Monasterio. Foto: Hemeroteca Prensa Libre

El decreto del Papa

Fray Edwin Alvarado compartió que los franciscanos y la familia comenzaron a impulsar formalmente la causa alrededor del 2000, pero la apertura diocesana se produjo hasta enero del 2008.

Durante esa etapa se recibieron declaraciones de personas que habían conocido al sacerdote. Se reunieron testimonios de 42 personas que aportaron información sobre su vida religiosa, su relación con las comunidades y las circunstancias de su muerte.

La fase diocesana concluyó el 30 de julio del 2012 y la documentación fue enviada a Roma. En abril del 2013 se anunció la validación de esa etapa. Posteriormente se preparó la positio, el documento que reúne y organiza los elementos de la causa para su evaluación. Según la cronología de la postulación, quedó completada en el 2023.

En octubre del 2024, los teólogos se pronunciaron favorablemente por unanimidad. La causa continuó su trámite hasta que el papa León XIV autorizó, el 22 de enero del 2026, el decreto que reconoce el martirio de Ramírez Monasterio por odio a la fe. Ese reconocimiento permitió avanzar hacia la beatificación sin exigir un milagro, por tratarse de una causa de martirio, destacó Morales Ramírez.

Alvarado explicó que el procedimiento implicó revisar declaraciones, traducir documentos y cumplir distintas etapas establecidas por el derecho canónico. Para la familia, el anuncio fue el resultado de años de trabajo y de una búsqueda que había comenzado inmediatamente después del asesinato.

Morales Ramírez considera que, después de la ceremonia, será necesario documentar los posibles milagros atribuidos a la intercesión del futuro beato para que la causa pueda continuar hacia una eventual canonización.

Desde su juventud, Fray Augusto Ramírez Monasterio mostró interés por la vida religiosa. Su formación franciscana marcó el inicio de una vocación que dedicaría al servicio de la Iglesia y de las comunidades. Foto: cortesía Postulación de la Causa de Fray Augusto Ramírez Monasterio

Beatificación

Finalmente, a 43 años de su asesinato, el sábado 7 de noviembre del 2026 se celebrará la eucaristía de beatificación en Finca Florencia, Sacatepéquez. Fray Edwin Alvarado explicó que, durante la organización de la ceremonia, se buscó una fecha que facilitara la participación del clero y permitiera preparar los actos religiosos. La fecha elegida coincidió con el aniversario del asesinato del franciscano.

La celebración será presidida por el cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, como delegado del papa León XIV. Además, se realizará una procesión en la que destacará una reliquia del futuro beato guatemalteco.

El recorrido a pie comenzará en el puente del Matasano y continuará hasta San Francisco el Grande, donde se prevé develar un retablo y colocar la reliquia.

El templo fue uno de los lugares centrales de la vida de Ramírez Monasterio, según fray Edwin, dado que allí atendió a sus feligreses, acompañó a quienes buscaban ayuda y regresó después de sufrir las torturas de junio de 1983.

La celebración reunirá esa historia pastoral con el reconocimiento que la Iglesia ha otorgado a su martirio. Para su familia, la beatificación representa la culminación de una búsqueda sostenida durante décadas, según Morales Ramírez.

Lugar donde esta la tamba de Fray Augusto Ramírez Monasterio) (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Para la comunidad franciscana, será el reconocimiento de un religioso que mantuvo su compromiso con el ministerio de la confesión.

La grabación de 1967 conserva la voz con la que comenzó su vida sacerdotal. Las entrevistas, los testimonios y los documentos permiten reconstruir lo que ocurrió después.

Entre aquella primera misa y el asesinato de 1983 aparece la historia de un hombre que dedicó su vida a acompañar a otras personas y que, según el reconocimiento de la Iglesia, permaneció fiel al secreto de confesión frente a la persecución.

El 7 de noviembre, si se cumple la programación anunciada, su nombre será proclamado beato. La ceremonia cerrará una etapa de la causa eclesiástica, mientras la familia continuará preservando los recuerdos y documentos de una historia que todavía conserva preguntas sin respuesta.