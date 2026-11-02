Beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio: horarios, apertura de puertas, carril reversible y rutas alternas para el 7 de noviembre

A 43 años de su asesinato, fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio será beatificado luego de que se reconociera su martirio por defender el secreto de confesión en 1983.

La finca Florencia será el lugar donde se celebrará la eucaristía de beatificación el 7 de noviembre del 2026. La ceremonia será presidida por el cardenal Francisco Robles Ortega, delegado del papa León XIV.

La beatificación se llevará a cabo luego de que se reconociera que fray Augusto fue asesinado por "odio a la fe", debido a su decisión de proteger el secreto de confesión de una persona que llegó a San Francisco el Grande, en Antigua Guatemala, donde era párroco.

En el aniversario de su muerte, la Iglesia celebrará la eucaristía de beatificación, a la que se espera que asistan entre 15 mil y 30 mil personas, según estimaciones de las autoridades eclesiásticas y de la Municipalidad de Antigua Guatemala, encargadas de la organización.

Marvin Castillo, vicario de San José Catedral de Antigua Guatemala y encargado de la logística de la beatificación, explicó a Prensa Libre que está previsto abrir las puertas de la finca Florencia a las 6 horas del sábado 7 de noviembre, para que los peregrinos puedan ingresar y ocupar un lugar antes de la ceremonia.

Se espera la llegada de devotos católicos de distintas partes del país. Castillo indicó que se prepara un espacio seguro para los asistentes a la eucaristía de beatificación, que comenzará a las 10 horas.

Ante la afluencia prevista, las autoridades eclesiásticas y gubernamentales desarrollaron un plan vial para facilitar el ingreso y la salida de los visitantes.

Néstor Choc, subjefe de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Antigua Guatemala, explicó a Prensa Libre que se implementará un plan de movilidad para el ingreso y la salida de la finca Florencia, coordinado con las autoridades de tránsito de Santa Lucía Milpas Altas.

Carril reversible y rutas alternas

Choc indicó que se habilitará un carril reversible para el ingreso de buses y vehículos de las autoridades. El espacio destinado a estos vehículos estará ubicado en el Estadio Municipal de Santa Lucía Milpas Altas.

El carril reversible se habilitará en la Ruta Nacional 10 (RN-10), específicamente en la subida de Las Cañas, en dirección a la Ciudad de Guatemala.

Ante esta medida, Choc pidió a los automovilistas planificar sus horarios y considerar rutas alternas para salir de Antigua Guatemala.

El subjefe recomendó utilizar la Ruta Nacional 14 (RN-14), en dirección a San Miguel Morazán, para conectar después con la Ruta Interamericana.

También se prevé congestionamiento vehicular en los alrededores de la finca Florencia, debido al movimiento de peatones y a las paradas de buses para el descenso de pasajeros, principalmente entre las 6 y las 10 horas, así como después de las 12 horas.

Mapa del carril reversible que se habilitará el 7 de noviembre de 2026. (Foto Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Antigua Guatemala)

Rutas de ingreso

Choc explicó que quienes se dirijan a la finca Florencia desde el occidente deberán tomar la Ruta Interamericana, pasar por San Lucas y luego ingresar por la Sexta Avenida de Santa Lucía Milpas Altas para incorporarse al carril reversible.

Mapa de la ruta a utilizar para el ingreso a la Finca Florencia este 7 de noviembre de 2026. (Foto Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Antigua Guatemala)

Quienes lleguen desde el sur deberán tomar la CA-9 Sur, salir hacia La Chosa y retomar la RN-10. Después, deberán pasar por la Sexta Avenida de Santa Lucía Milpas Altas para ingresar al carril reversible.

Mapa de la ruta a utilizar para el ingreso a la Finca Florencia este 7 de noviembre de 2026. (Foto Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Antigua Guatemala)

Para el evento se espera la movilización de al menos 150 buses y se dispondrá de espacios para unos 400 vehículos. Choc agregó que también se habilitará el Parqueo Municipal Santa Inés y otros espacios cercanos, que contarán con servicio de buses hacia la finca Florencia.