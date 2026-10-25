Fray Augusto Ramírez Monasterio: horario, puntos y mapa del recorrido de la procesión de su reliquia tras la beatificación

La Iglesia católica celebrará la eucaristía de beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio, el sacerdote franciscano que dedicó su vida al servicio de los pobres y necesitados y que fue asesinado en Guatemala en 1983.

La celebración de su beatificación se realizará el 7 de noviembre, luego de que se reconociera el martirio que sufrió por su decisión de mantener el secreto de confesión. La ceremonia será presidida por el cardenal Francisco Robles Ortega.

La finca municipal Florencia será el punto de encuentro para que fieles católicos y autoridades eclesiásticas y gubernamentales celebren la eucaristía de beatificación, que comenzará a las 10 horas.

Después de la eucaristía, está programado un recorrido procesional con una de las reliquias de fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio, que saldrá de la finca Florencia con dirección a Antigua Guatemala.

La reliquia recorrerá las calles y avenidas de la ciudad colonial. Según fray Edwin Alvarado, se trata de un fragmento de las costillas de fray Augusto Ramírez Monasterio, que será trasladado al Santuario de San Francisco el Grande.

Según información publicada en la página oficial de la Postulación de la Causa de Fray Augusto Ramírez Monasterio, un análisis de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) señala que las costillas fueron fracturadas antes de su asesinato.

Esta procesión forma parte de los actos preparados por la Iglesia católica de Guatemala. Néstor Choc, subjefe de la Policía Municipal de Tránsito, compartió algunos detalles de la celebración.

Choc informó que después de las 12 horas del 7 de noviembre está previsto el traslado de la reliquia hacia el Santuario de San Francisco el Grande, donde descansan los restos del Santo Hermano Pedro. El cortejo saldrá de la finca Florencia, pero el recorrido a pie comenzará en el puente del Matasano.

Puntos clave del recorrido

Según la información proporcionada por Néstor Choc, estos son los puntos por los que transitará la procesión:

Salida: finca Florencia

finca Florencia Inicio del recorrido a pie: puente del Matasano

puente del Matasano Continuará por la 3.ª calle

Pasará por la 5.ª avenida

Continuará hacia la 1.ª calle

Se dirigirá por la 6.ª avenida hacia la 4.ª calle

Pasará frente al Ayuntamiento y la Catedral

Continuará hasta la 8.ª calle y seguirá por la calle de los Pasos

Finalización: ingreso al Santuario de San Francisco el Grande

Choc destacó que el recorrido tendrá una duración estimada de tres horas, dependiendo de la cantidad de personas que participen.

Entre los asistentes a la finca Florencia y quienes esperarán en Antigua Guatemala, se prevé la participación de alrededor de 30 mil personas.

También está previsto que en el Santuario de San Francisco el Grande se devele el retablo donde descansarán los restos de fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio y donde será colocada la reliquia.

Mapa del recorrido de la reliquia de Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio. (Foto Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Antigua Guatemala)