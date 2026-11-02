Calendario de adviento 2026 en Guatemala

Muy pronto se conmemorará la Navidad y las familias guatemaltecas comienzan a prepararse para celebrar una de las fechas más importantes del cristianismo. Si bien, los comercios anticipan la celebración con coloridas decoraciones y ventas especiales, litúrgicamente la espera de la celebración del nacimiento de Jesús comenzará el 29 de noviembre, que será el primer domingo de Adviento.

La Iglesia católica concibe el Adviento como un tiempo de preparación y festividad. Entre las tradiciones que tienen más arraigo entre los católicos se encuentran la elaboración y el rezo de la Corona de Adviento, la preparación del Nacimiento y, a partir del 16 de diciembre, la celebración de las posadas. Sin embargo, algunas familias ya comienzan a poner en práctica una costumbre que ha sido propia en distintos países europeos y en Estados Unidos: el calendario de adviento.

Cabe señalar, que en el país, durante este período de tiempo también se enmarcan las celebraciones de la Virgen de Concepción, el 8 de diciembre, que es precedida por la llamada Quema del diablo, el 7 y el 12 de diciembre la conmemoración de la aparición de la Virgen de Guadalupe.

Rezo de la Corona de Adviento

Cada uno de los domingos que preceden la celebración de la Navidad, muchos católicos siguen la tradición de rezar la Corona de Adviento. Para la elaboración de este elemento que simboliza la eternidad de Dios, por medio de su forma circular, se utilizan ramas de árboles, como abeto o pino. Además se utilizan cinco velas, una por cada uno de esos cuatro domingos y una más para la celebración de la Navidad. El rezo incluye oraciones de exaltación a Jesús y a su madre la Virgen María, la lectura de un pasaje bíblico relacionado con el significado del nacimiento de Jesús y cantos propios de la temporada.

El sitio Cristomanía Católica refiere que "la Iglesia ha sabido sustituir tradiciones o costumbres paganas por católicas, evangelizando las culturas y enseñando la fe católica. La Corona de adviento sustituyó a una tradición pagana europea que consistía en prender velas durante el invierno para representar al fuego del dios Sol, para que regresara con su luz y calor durante el invierno".

Posadas

En la última semana del Adviento, a partir del 16 de diciembre, se recuerda cómo José y María llegaron a Belén en busca de un lugar en el que naciera Jesús y no encontraron más que un pesebre. En Guatemala, se representa esta escena con pequeñas procesiones, llamadas posadas, en las que se trasladan imágenes de los padres de Jesús sobre pequeñas andas y cada día se llevan a diferentes hogares.

Además de los rezos y los cantos, las posadas unen a las comunidades, porque se convierten en motivo de reuniones en las que normalmente se ofrecen alimentos como chuchitos, tamales, ponches, panes y café.

Elaboración del Nacimiento

Otro momento especial para las familias católicas guatemaltecas es la elaboración del Nacimiento, que es una representación de la escena en la que José y María le dan la bienvenida al Niño Jesús.

Esta tradición, que fue creada por San Francisco de Asís en 1223, ha tenido una buena acogida en la cultura de Guatemala. Además de las imágenes de la Sagrada Familia, a la representación se agregan personajes como los tres reyes magos, los pastores y los ángeles. Además se representa una población rural en la que se encuentran ovejas, vacas, gallinas y otros animales propios de las granjas. En Guatemala, los elementos propios que componen los nacimientos o pesebres son el aserrín de colores, los ranchos de paja, hojas de pacaya y musgo.

Calendario de Adviento

Los calendarios de Adviento se han popularizado y sobre todo, los usan las familias con niños pequeños. Algunos, que se venden en los comercios y hacen un conteo que va del 1 al 25 de diciembre.

Algunos son cajitas en las que se guardan obsequios como dulces o pequeños juguetes. Una variante de estos calendarios son los que guardan mensajes cristianos e incluso algunas tareas que refuercen el sentido cristiano de la celebración.