Drama en Miss Universo: seis candidatas son vetadas en medio de disputa y Nawat Itsaragrisil amenaza con acciones legales

En medio de un conflicto interno en la Organización Miss Universo, se dio a conocer que seis candidatas a la 75.ª edición del certamen podrían quedar fuera de la competencia debido a una disputa por el control y los derechos de la marca.

Las representantes de seis países asiáticos quedaron involucradas en el conflicto luego de que la organización con sede en Estados Unidos señalara que no reconoce la elegibilidad de las concursantes designadas mediante certámenes vinculados con Nawat Itsaragrisil.

A través de un comunicado, la organización anunció que no reconocerá las competencias para elegir a las candidatas de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Laos, Malasia y Singapur realizadas por entidades asociadas con Itsaragrisil.

Según el comunicado, las candidatas elegidas mediante esos procesos no serán elegibles para participar en la 75.ª edición, debido a que la organización cuestiona la autoridad de Itsaragrisil para actuar sobre las franquicias de Miss Universe East.

El conflicto está relacionado con los derechos legales y el manejo de la organización, en la que Miss Universe East y Miss Universe West poseen cada una el 50% de participación.

JKN Universe LLC emitió el comunicado sobre la elegibilidad de las candidatas. En respuesta, Miss Universe East aseguró en otro pronunciamiento que las declaraciones publicadas en el portal de Miss Universo no fueron notificadas ni aprobadas por todas las partes involucradas en el manejo del certamen.

¿Qué señalan ambas partes en el conflicto?

La disputa se ha desarrollado desde tiempo atrás, con cuestionamientos de Miss Universe East sobre la transparencia de los procesos financieros y la autoridad, destaca la revista Hola!

El conflicto se intensificó con señalamientos de Nawat Itsaragrisil sobre el manejo de los fondos relacionados con la celebración del certamen en Puerto Rico, país que acordó un pago de US$8.7 millones para albergar el concurso en el 2026.

El pago se realizó mediante una cuenta bancaria que forma parte de la disputa entre los propietarios del concurso. En ese contexto, JKN Universe LLC emitió un comunicado el 17 de septiembre en el que acusó a Itsaragrisil de difundir información financiera falsa sobre Miss Universo.

La disputa alcanzó a las candidatas de seis países luego de que JKN Universe LLC señalara en un comunicado que Miss Universe East no tiene la potestad para otorgar licencias o derechos operativos sobre la marca global del certamen. Según su postura, “todos los acuerdos celebrados por Miss Universe Eastern son nulos desde el inicio”.

Asimismo, la empresa señaló que las declaraciones de Nawat Itsaragrisil en las que ha divulgado información financiera interna de la Organización Miss Universo “no están verificadas, carecen de fundamento y han sido presentadas bajo premisas demostrablemente falsas”.

La empresa sostiene que, “tras examinar las circunstancias” de los contratos presuntamente firmados con Nawat y en medio de la disputa entre los propietarios, los acuerdos que involucran al tailandés, vinculado con la división oriental de la organización, son nulos y no confieren derechos de franquicia.

Como consecuencia, JKN Universe LLC no reconoce los procesos relacionados con las franquicias de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Laos, Malasia y Singapur. Entre las candidatas afectadas se encuentra Tharina Botes, de Tailandia, mientras que en los otros países los procesos de elección estaban próximos a realizarse.

El comunicado señala que “las concursantes que representen a los países mencionados anteriormente no serán elegibles para participar en la 75.ª edición de Miss Universe”.

La medida afecta a los seis países asiáticos cuyos certámenes nacionales fueron o están siendo organizados por Nawat, presuntamente nombrado el 31 de julio director ejecutivo de Miss Universe East, designación que, según el texto, no ha sido reconocida por la otra parte de la organización.

Miss Universe East rechaza el comunicado

Ante el anuncio, Miss Universe East aseguró que “no revisó ni aprobó” las declaraciones del comunicado y sostuvo que estas estarían violando el Acuerdo Hemisférico, que, según su postura, le otorga derechos exclusivos de Miss Universe en 95 territorios del este. Por ello, sostiene que las seis candidatas sí podrán participar.

Medios tailandeses también recogieron declaraciones de Nawat Itsaragrisil, quien sostuvo en conferencia de prensa que las candidatas viajarán a Puerto Rico. Además, anunció que podría llevar la disputa ante la justicia en Nueva York.