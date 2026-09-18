Shakira y Maluma publican Agua, el merengue que mantiene vivas sus colaboraciones

La cantante colombiana Shakira sigue sorprendiendo a sus seguidores con su más reciente colaboración, Agua, junto con su amigo Maluma, con quien ha trabajado en varias canciones.

Fue en el 2016 cuando la dupla presentó su primera colaboración, Chantaje, que se convirtió en un éxito. Diez años después, ambos presentan Agua, un merengue dedicado al deseo.

Trap y Clandestino llegaron en el 2018 y marcaron dos nuevas colaboraciones entre los colombianos. Ahora, en medio de los últimos preparativos de su residencia en Madrid, Shakira presenta su nuevo sencillo, en el que usa el agua y la sed como metáforas para hablar del deseo arrollador.

Agua representa un nuevo capítulo en la relación creativa de Maluma y Shakira, con una mezcla de ritmos de raíz caribeña. Con un sonido tropical, Agua mezcla ritmos con elementos del pop para crear una canción dirigida a quienes deciden dejarse llevar por la atracción.

“Porque cuando me miras se hace agua la boca Calma mi sed ahora que estás aquí Ay, de ti todo es necesario todo me provoca, Deja los miedos y empieza a sentir”, dice parte del coro de la canción.

Este merengue da continuidad a la relación artística de los cantantes para abordar el deseo y la química provocada por la atracción entre dos personas.

La canción se incorpora a Loco X Volver, la más reciente producción del colombiano, con la que señala que se ha reencontrado con sus raíces. Billboard destaca que “los versos juguetones y seguros de Maluma le ponen un toque extra de coqueteo, mientras que la voz inconfundible de Shakira aporta sensualidad y carácter”.

El videoclip está dirigido por Hannah Lux Davis, quien presenta un escenario de seducción. También da continuidad a las colaboraciones de Maluma, quien dos semanas atrás sorprendió con su trabajo junto con Beyoncé, Cuerpo (Tumbao).

Con la llegada de Agua, Shakira y Maluma suman cuatro colaboraciones, además de un remix de La bicicleta, en el que Maluma se incorporó a la canción de la barranquillera y Carlos Vives, lanzada en el 2016.