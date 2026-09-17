¿Por qué varios artistas abandonan la gira de Ed Sheeran en solidaridad con Macklemore?

El cantante británico Ed Sheeran se encuentra en el ojo público, luego de que decidiera apartar de su gira por Estados Unidos al rapero Macklemore. La decisión generó varias críticas de personalidades de Hollywood y políticos.

El conflicto inició luego de que Ed Sheeran decidiera retirar a Macklemore de su participación como telonero en algunos de los espectáculos, después de que el rapero emitiera comentarios a favor de Palestina.

Medios internacionales destacan que el mensaje de Macklemore habría provocado un boicot de los dueños de los estadios donde se presenta el intérprete de Thinking Out Loud, lo que llevó a retirarlo de la gira.

Esto se deriva de que Macklemore habría promovido el mensaje “Palestina libre”, en referencia al conflicto geopolítico entre Palestina e Israel, que ha llevado meses en desarrollo y ha afectado a miles de personas de ambos grupos.

Según lo compartido en Instagram por Macklemore, el dueño de los New England Patriots, Robert Kraft, le habría dicho a Sheeran que su telonero no era bienvenido en el recinto e incluso habló con los dueños de otros estadios para vetar sus presentaciones.

Esta decisión se dio luego de que Robert Kraft considerara el acto de tomar la bandera de Palestina y decir “Palestina libre” como algo “hiriente”. Ante ello, Macklemore destaca que cuestionó por qué eso les ofendía y no “las decenas de miles de niños palestinos asesinados”.

Pese a ello, Ed Sheeran mantuvo la postura de retirar a Macklemore de su gira, bajo la decisión de sus promotores, lo que provocó que, el pasado 15 de septiembre, cuatro de sus teloneros renunciaran a su participación en solidaridad con el rapero.

Los artistas irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y el productor y músico Finneas decidieron abandonar la gira. Por medio de sus redes sociales, explicaron sus razones. Beoga apeló a la historia de Irlanda para justificar su decisión, mientras que Finneas comentó que “los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos”.

Pese a ello, la situación ha escalado, pues personalidades de Hollywood se sumaron a las críticas hacia Ed Sheeran. Una de ellas fue la actriz Hannah Einbinder, quien señaló: “Ed Sheeran… Espero que te quemes con el sol muy mal. De esas que te queman toda la espalda y te duelen al acostarte, caminar o sentarte”.

Marissa Bode también se sumó a la consigna del rapero, mientras que el senador Bernie Sanders mandó un mensaje al dueño de los New England Patriots. “Los dueños multimillonarios de estadios no deberían poder silenciar a los artistas por pronunciarse sobre temas políticos”.

Ed Sheeran, a través de comunicados, ha dejado claro que se vio obligado a fijar una postura, pues, aunque él se ha mantenido apolítico y ha resaltado que “el sufrimiento y dolor causado a ambas partes es una tragedia humana”, no podía dejar de continuar con su gira, dado que su equipo de músicos y técnicos se gana la vida con las giras.

Asimismo, destacó que no usa su plataforma para hacer política, pues busca que las personas lleguen a divertirse.