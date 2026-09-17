Universal evalúa el futuro del estreno del documental de Alex Gibney sobre Elon Musk

Con una producción de casi cuatro horas, el ganador del Óscar a mejor documental Alex Gibney examina la historia del multimillonario Elon Musk y lleva al público por un recorrido desde sus inicios en Silicon Valley hasta su papel en la industria tecnológica y la política de Estados Unidos.

El documental, que fue ovacionado en Venecia, podría no llegar a otros mercados de la mano de Universal, como se había anticipado. The Hollywood Reporter informó que el estudio analiza si proyectará el documental Musk.

Pese a haber pagado millones por su adquisición con el objetivo de distribuirlo fuera de Estados Unidos, fuentes comentaron a The Hollywood Reporter que el panorama político estaría llevando a Universal Pictures a reconsiderar la proyección y distribución del documental.

The Hollywood Reporter destaca que, hasta el momento, Universal no se ha comunicado con el equipo para conversar sobre sus planes de distribución ni ha anunciado una fecha de estreno fuera de Estados Unidos. Según el medio, esto podría estar relacionado con que el proyecto “resulta políticamente delicado para ciertos sectores de la administración Trump”.

Pese al recibimiento de la crítica y del público, que aplaudió durante varios minutos en Venecia, el estudio estaría reconsiderando sus planes, pues fuentes revelaron a The Hollywood Reporter que, aunque no se ha tomado una decisión final, existe la posibilidad de que opte por no estrenar el proyecto.

Fuentes citadas por el medio destacaron que es posible que Universal Pictures no solo opte por no estrenar Musk, sino que también devuelva los derechos a los cineastas. Si fuera así, la empresa tendría que “pagar a los cineastas una compensación por no estrenar la película”, dijo otra fuente al medio.

Esto también daría a los cineastas la libertad de poner nuevamente en el mercado la producción, que podría atraer a nuevos distribuidores. Por su parte, representantes de la empresa consultados por The Hollywood Reporter evitaron emitir comentarios sobre la información.

Gibney just assembled a hit list of people who either have an axe to grind or don’t even know me (but still have an axe to grind).



He has ZERO integrity. Horrible human. — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2026

Si Universal Pictures decidiera finalmente retirar la producción de sus planes de estreno, The Hollywood Reporter destaca que esto plantearía interrogantes sobre “la capacidad de los conglomerados para proteger la libertad de expresión en una era en la que ya está siendo atacada”.

Además, el medio resalta que la industria se encuentra bajo escrutinio ante las decisiones de algunas compañías frente a presiones políticas. El documental Musk aborda, entre otros aspectos, la influencia que el magnate ha acumulado en el ámbito político y su relación con Donald Trump.

Por su parte, Musk ha hecho varios comentarios desde el anuncio del proyecto. En uno de ellos lo consideró una “pieza de ataque” y posteriormente publicó en X un mensaje en el que criticó al director y afirmó que “tiene CERO integridad. Un ser humano horrible”.