“Ebenezer: Los fantasmas de Navidad”: Johnny Depp sorprende con su transformación para la adaptación del clásico de Charles Dickens

Johnny Depp se transforma para interpretar a Ebenezer Scrooge, un hombre que odia todo lo relacionado con la Navidad.

El clásico de Charles Dickens tendrá una adaptación cinematográfica que mostrará una historia desconocida de Ebenezer Scrooge. La película llegará a los cines de América Latina el próximo 12 de noviembre y al resto de los países, el 13 de noviembre.

Esta versión de la historia de Dickens presentará al público un nuevo personaje de Depp, quien ha destacado por papeles como Jack Sparrow, el joven manos de tijera o el Sombrerero Loco.

Esta vez, el actor se transforma en un adulto mayor avaricioso que se arrepiente de sus decisiones del pasado. Con canas, arrugas y un humor particular, Depp luce irreconocible al interpretar a Ebenezer Scrooge.

La película marca el regreso de Depp a una producción de Hollywood y presenta al público otro personaje icónico. La primera vez que lució caracterizado fue en julio pasado, cuando apareció por sorpresa en la Comic-Con de San Diego para promocionar la película.

La película, dirigida por Ti West, llevará al público por una historia más profunda de Ebenezer Scrooge. “Este noviembre Johnny Depp será Ebenezer Scrooge. El nombre ya lo conoces, pero la historia no”, dice la sinopsis presentada por Paramount.

Más allá de contar la historia del hombre amargado y cascarrabias que odia la Navidad, esta nueva adaptación se perfila con una óptica más oscura y cinematográfica.

El regreso de Depp es esperado luego de que se alejara de Hollywood tras su mediático juicio contra Amber Heard, circunstancia que hizo que algunas producciones lo apartaran de sus proyectos.

La producción lanzó un nuevo adelanto de la cinta, escrita por Nathaniel Halpern y producida por Emma Watts. La película revive uno de los clásicos de la Navidad.

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