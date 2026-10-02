“Ebenezer: Los fantasmas de Navidad”: Johnny Depp sorprende con su transformación para la adaptación del clásico de Charles Dickens

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“Ebenezer: Los fantasmas de Navidad”: Johnny Depp sorprende con su transformación para la adaptación del clásico de Charles Dickens

Uno de los clásicos más importantes de Charles Dickens llegará a las salas de cine con Johnny Depp como protagonista. Esto se conoce del estreno y así luce el actor en este nuevo personaje.

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Rome (Italy), 26/10/2024.- US actor and director Johnny Depp arrives for the screening of the movie 'Modi - Three Days on the Wing of Madness (Modi - Tre giorni sulle ali della follia)' at the 19th annual Rome International Film Fest in Rome, Italy, 26 October 2024. The Festa del Cinema di Roma runs from 16 to 27 October 2024. (Cine, Cine, Italia, Roma) EFE/EPA/ETTORE FERRARI

El actor y director estadounidense Johnny Depp llega a la proyección de la película Modi - Tre giorni sulle ali della follia en la 19ª edición del Festival Internacional de Cine de Roma,. (Foto Prensa Libre: EFE)

Johnny Depp se transforma para interpretar a Ebenezer Scrooge, un hombre que odia todo lo relacionado con la Navidad.

El clásico de Charles Dickens tendrá una adaptación cinematográfica que mostrará una historia desconocida de Ebenezer Scrooge. La película llegará a los cines de América Latina el próximo 12 de noviembre y al resto de los países, el 13 de noviembre.

Esta versión de la historia de Dickens presentará al público un nuevo personaje de Depp, quien ha destacado por papeles como Jack Sparrow, el joven manos de tijera o el Sombrerero Loco.

Esta vez, el actor se transforma en un adulto mayor avaricioso que se arrepiente de sus decisiones del pasado. Con canas, arrugas y un humor particular, Depp luce irreconocible al interpretar a Ebenezer Scrooge.

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La película marca el regreso de Depp a una producción de Hollywood y presenta al público otro personaje icónico. La primera vez que lució caracterizado fue en julio pasado, cuando apareció por sorpresa en la Comic-Con de San Diego para promocionar la película.

La película, dirigida por Ti West, llevará al público por una historia más profunda de Ebenezer Scrooge. “Este noviembre Johnny Depp será Ebenezer Scrooge. El nombre ya lo conoces, pero la historia no”, dice la sinopsis presentada por Paramount.

Más allá de contar la historia del hombre amargado y cascarrabias que odia la Navidad, esta nueva adaptación se perfila con una óptica más oscura y cinematográfica.

El regreso de Depp es esperado luego de que se alejara de Hollywood tras su mediático juicio contra Amber Heard, circunstancia que hizo que algunas producciones lo apartaran de sus proyectos.

La producción lanzó un nuevo adelanto de la cinta, escrita por Nathaniel Halpern y producida por Emma Watts. La película revive uno de los clásicos de la Navidad.

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Protagonizada por:

  • Johnny Depp
  • Rupert Grint
  • Andrea Riseborough
  • Sam Claflin
  • Daisy Ridley
  • Arthur Conti
  • Ellie Bamber
  • Henry Lloyd-Hughes
  • Charlie Murphy
  • Tramell Tillman
  • Ian McKellen

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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