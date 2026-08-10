Eclipses solares totales del siglo XXI: cuántos han ocurrido y qué se sabe del que llegará el 12 de agosto

El mundo está a horas de ser testigo de uno de los fenómenos astronómicos menos frecuentes: un eclipse solar total que ocurrirá cuando la Luna bloquee por completo la luz del Sol y provoque que el cielo se oscurezca en algunas regiones del planeta.

Este fenómeno ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean de manera que la Luna pasa entre el Sol y la Tierra y proyecta una sombra sobre una parte de la superficie terrestre.

En las zonas alcanzadas por la sombra, la luz solar queda bloqueada temporalmente y el cielo adquiere una apariencia similar a la del anochecer.

El eclipse solar total ocurrirá el 12 de agosto del 2026, cuando astrónomos y aficionados a este tipo de fenómenos podrán observar cómo la Luna cubre por completo la cara visible del Sol. Quienes se encuentren en la zona de totalidad podrán experimentar el oscurecimiento del cielo mientras el eclipse alcanza su fase máxima.

Este eclipse solar total será el número 16 del siglo XXI. Estos eventos, en su mayoría, han podido observarse en el continente asiático. De los eclipses registrados desde el 2001 hasta la fecha, el más largo ha sido el ocurrido en el 2009, que, según la NASA, alcanzó seis minutos y 39 segundos.

El eclipse que ocurrirá este miércoles no superará los dos minutos en su fase de totalidad. El más corto del siglo XXI fue el del 4 de diciembre del 2021, que duró un minuto y 54 segundos, según el tablero de eclipses de la NASA.

Estos son los 16 eclipses solares totales del siglo XXI

21 de junio del 2001 4 de diciembre del 2002 23 de noviembre del 2003 29 de marzo del 2006 1 de agosto del 2008 22 de julio del 2009 11 de julio del 2010 13 de noviembre del 2012 20 de marzo del 2015 9 de marzo del 2016 21 de agosto del 2017 2 de julio del 2019 14 de diciembre del 2020 4 de diciembre del 2021 8 de abril del 2024 12 de agosto del 2026

¿Qué se sabe del eclipse solar total?

Este eclipse solar total llegará el 12 de agosto y recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña parte de Portugal.

El fenómeno también será visible de forma parcial en otras regiones del hemisferio norte, entre ellas la mayor parte de Canadá, algunas áreas de Europa, el noroeste de África y el norte de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte, según datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

En los países donde no se podrá apreciar este fenómeno, la NASA realizará una transmisión en vivo del eclipse solar total, que comenzará a las 11.15 horas de Guatemala.

Próximo eclipse solar total

Datos de la NASA detallan que el próximo eclipse solar total que verá el planeta llegará el 2 de agosto del 2027 y únicamente será visible en su totalidad en España y el norte de África.