El artista panameño Boza se une a Greeicy y promueve “Todavía”, un afrobeat envolvente

El cantautor panameño Boza regresa a la escena con nueva propuesta musical y el viernes 14 de febrero lanzó Todavía, un tema en el que colabora Greeicy y con el que sigue explorando y evolucionando dentro de un estilo que ha conquistado audiencias en todo el mundo.

Boza se ha caracterizado por difundir la música urbana latina con la fusión de dancehall, afrobeats y reguetón. Desde los 16 años comenzó a construir su trayectoria y se enfocó en un sonido vinculado con su identidad cultural.

Su gran momento llegó en el 2020, cuando la canción Hecha pa’ mí se convirtió en un fenómeno global, impulsado por TikTok y otras plataformas de streaming y desde ese momento ha seguido evolucionando, combinando sus ritmos característicos con letras que reflejan sus experiencias y emociones.

Sus álbumes Más negro que rojo (2020), Bucle (2022) y Sin sol (2023) han marcado distintas etapas de su crecimiento artístico, dando vida a éxitos como Ella en versión de estudio y al remix junto a Lunay, Lenny Tavárez, Juhn y Beéle, así como colaboraciones con figuras como Ozuna, Emilia, y Elena Rose, entre otros.

Con un firme compromiso de llevar la música panameña al escenario global, Boza incorpora cada canción con los sonidos, el lenguaje y la esencia de su país. De la mano de Sony Music Centroamérica y Caribe, el artista panameño es una de las estrellas emergentes más importantes del panorama actual, con millones de oyentes y una presencia sólida en los charts y escenarios más importantes del mundo.

La colaboración con Greeicy

Tras el impacto global de Orión, un tema lanzado en mayo del 2024, Boza regresa con una propuesta musical que reafirma su identidad artística y su visión innovadora dentro de la música latina.

El cantautor panameño promociona Todavía, una colaboración con Greeicy que fusiona el afrobeat y que define como un tema con sonido fresco y envolvente.

De acuerdo con Sony Music, Todavía encapsula su esencia con un ritmo hipnótico y una producción que resalta la sinergia única entre su estilo y el de Greeicy.

“La canción tiene un flow muy bueno, la van a bailar y a cantar”, aseguró Boza. Además, afirmó que Greeicy era la cantante perfecta para este tema.

“Invité a Greeicy a participar en este tema porque no hay nadie como ella. Me encanta su voz y cómo proyecta”, añadió el artista panameño.

Greeicy por su parte, confesó que, desde hace tiempo tenía en la mira a Boza y que no dudó en sumarse al proyecto. “Cuando escuché la canción, me encantó. Yo soy amante del afro y él está haciéndolo increíble en ese género, así que no podía decir que no”, dijo la cantante colombiana.

Todavía está acompañada de Carisanta y Gangero, dos temas que expanden aún más la visión musical de Boza. Además, el video oficial de Todavía, fue dirigido por Andrés Gonzalez.

La pieza visual se grabó Panamá y Miami, EE. UU. y captura la esencia vibrante de ambos artistas en un mismo universo visual.