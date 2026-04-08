El BBQ Challenge 2026 reunirá a más de 45 equipos parrilleros en Futeca Cayalá

El BBQ Challenge 2026 se llevará a cabo el sábado 18 de abril, a partir de las 12 horas, en Futeca Cayalá, donde más de 45 equipos parrilleros competirán. Lo recaudado de esta actividad gastronómica será destinado a proyectos sociales del Club Rotario Guatemala de la Ermita.

El objetivo es apoyar causas como la entrega de alimentos, becas escolares, jornadas de prótesis, equipamiento para hospitales, capacitación técnica, proyectos ambientales y asistencia en emergencias.

Desde hace 14 años, el BBQ Challenge se ha consolidado como uno de los eventos benéficos y culinarios más reconocidos del país, reuniendo a más de tres mil asistentes en cada edición. En el 2026, los participantes podrán degustar más de 250 recetas preparadas por equipos en las categorías amateur y profesional, que trabajarán con cortes seleccionados de cerdo, res, pollo y queso, incluidos tomahawk, coulotte y costilla St. Louis.

“El BBQ Challenge no solo celebra nuestra pasión por la gastronomía; es una oportunidad extraordinaria para transformar vidas. Cada entrada y cada platillo degustado se convierten en apoyo directo para proyectos que benefician a familias y comunidades enteras”, expresó Ferddy Berganza, presidente del Club Rotario Guatemala de la Ermita.

El evento contará con música en vivo a cargo de DJ Doggy, Hancer y Sunday Funday, además de otras actividades.

Fecha:

Sábado 18 de abril

Hora:

12 horas

Lugar:

Futeca Cayalá

Entrada:

Las entradas están disponibles en tikkilife.com/tickets/es/comprarEvento?idEvento=45 y en la taquilla el día del evento

Precio:

Adultos por Q345, jóvenes por Q120, niños por Q80 (más cargos por servicio de taquilla)

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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