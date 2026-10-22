Escenario
El Cadejo negro: la leyenda del perro con ojos de fuego
Dicen que el Cadejo negro puede acompañar a un borracho hasta su casa, pero hay algo que jamás debe permitírsele hacer.
Cuatro patas avanzan detrás de un hombre.
Cuando él camina, lo siguen.
Cuando se detiene, también se detienen.
No necesita voltear para saber que hay algo allí.
Según una de las versiones más oscuras de la tradición guatemalteca, el Cadejo es un enorme perro negro que aparece especialmente ante quienes regresan ebrios durante la madrugada.
Y su relación con ellos resulta desconcertante.
Porque, según la leyenda, puede cuidarlos.
Los acompaña cuando apenas logran mantenerse de pie y los sigue por caminos donde podrían perderse, ser atacados o caer en un barranco.
Pero el Cadejo no es una mascota.
Ni tampoco un amigo.
Hay una advertencia mucho más terrible asociada con esta criatura.
Nunca debe permitirse que se acerque demasiado.
¿Qué ocurre entonces?
La versión completa de El Cadejo recupera una de las caras más sombrías de esta leyenda guatemalteca.
El cuentacuentos
- Nombre: Edgar Molina Barrientos
- Trayectoria: Cuentacuentos con 20 años de experiencia nacional e internacional
- Dato destacado: Nominado al premio "El arte de contar" en La Habana, Cuba
- Redes sociales: @edgar_elpollo
Serie Leyendas de Guatemala
Del lunes 19 al domingo 25 de octubre se publicará cada día una de las leyendas más conocidas en el canal de Youtube de Prensa Libre.
No se las pierda, participan destacados cuentacuentos guatemaltecos.