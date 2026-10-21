Escenario
La Siguanaba: la leyenda de la misteriosa mujer que nadie debería seguir de noche
Parece una mujer hermosa y camina siempre de espaldas; el verdadero terror comienza cuando alguien logra verle el rostro: la mujer a la que nunca hay que seguir.
Primero aparece de espaldas.
Una mujer de cabello largo camina sola por un sendero, cerca de un río o entre calles donde ya no queda nadie despierto.
Desde lejos parece hermosa.
Y allí comienza el peligro.
La Siguanaba es una de las criaturas más inquietantes de la tradición oral guatemalteca. Durante generaciones se ha contado que aparece principalmente ante hombres que viajan solos durante la noche.
Ella no necesita perseguirlos.
Hace algo mucho más efectivo: consigue que sean ellos quienes la sigan.
Los conduce cada vez más lejos de las casas y de los caminos conocidos. Algunas versiones sitúan el encuentro junto a barrancos; otras, cerca del agua.
Todas coinciden en un detalle fundamental.
La mujer evita mostrar el rostro.
Hasta que su víctima está suficientemente lejos.
Entonces se vuelve.
Y aquello que parecía hermoso deja de serlo.
Se habla de una cara alargada y monstruosa, semejante a la de un caballo surgido de una pesadilla; ojos enormes perdidos en la oscuridad y una boca cuya expresión resulta imposible olvidar.
Pero verla es apenas una parte de la historia.
¿Por qué aparece? ¿A quién escoge? ¿Y qué ocurre después de contemplar su verdadero rostro?
La cuentacuentos
- Nombre: Karen Fernández Castillo
- Trayectoria: Cuentacuentos desde hace 14 años
- Dato destacado: Promueve la lectura a través de La Valija y la Cobija
- Redes sociales: @lavalijaylacobija @karenferca_lij
Serie Leyendas de Guatemala
Del lunes 19 al domingo 25 de octubre se publicará cada día una de las leyendas más conocidas en el canal de Youtube de Prensa Libre.
No se las pierda, participan destacados cuentacuentos guatemaltecos.