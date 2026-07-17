El cálculo matemático de Jimmy Fallon y su monólogo sobre la supuesta conspiración de la FIFA tras la foto de Messi con Lamine Yamal

El mundo ha puesto su atención en el cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que dos de las grandes favoritas llegaran a la final para disputarse el título de campeonas del mundo. En medio de esa expectativa surgió una teoría sobre si la FIFA ha organizado sus partidos, después de que resurgiera una fotografía de Messi junto a Lamine Yamal cuando este era un bebé.

La atención del mundo está centrada principalmente en las selecciones de España y Argentina, que este 19 de julio se disputarán el título mundial de futbol en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, donde una de ellas levantará la copa.

La llegada de estas dos selecciones a la final ha dado origen a una teoría, pues en redes sociales se plantea si la FIFA "guioniza" sus partidos. La hipótesis surgió a raíz de una fotografía tomada por Joan Monfort en el 2007, en la que Messi aparece junto al bebé Lamine Yamal.

Esta teoría fue retomada por el conductor Jimmy Fallon, quien hizo un monólogo cómico sobre la supuesta conspiración que circula en redes sociales. Fue durante su programa The Tonight Show donde dijo: "Esta foto se está volviendo viral", mientras mostraba la imagen de Messi bañando a Yamal cuando era un bebé.

"Algunos fanáticos dicen que esto es una gran conspiración y que la FIFA ha estado guionizando cada partido durante los últimos 20 años", continuó. Luego señaló que esa idea era ridícula e incluso comentó lo ingenuo que habría que ser para creerla.

Sin embargo, de pronto cambió el tono y, con gesto serio, dijo: "Hasta que lo investigas", lo que hizo reír al público, pues, según el monólogo humorístico, existe una fórmula matemática que lo explicaría todo.

Yes, those photos you’ve seen are real.



More than 18 years ago, a baby named Lamine Yamal and his mom Sheila met Lionel Messi at a UNICEF fundraising photoshoot.



Today, their achievements on the pitch inspire millions. Off the pitch, both Messi and Lamine Yamal use their voices… pic.twitter.com/TSoUPDxia2 — UNICEF (@UNICEF) July 16, 2026

Su cálculo comenzó al recordar: "Messi tiene 39 años ahora, pero tenía 20 en esa foto". Luego continuó: "39 menos 20 es 19, que es la edad que tiene Lamine Yamal ahora", lo que añadió un toque de incertidumbre a la parodia.

La teoría de Fallon continúa con la pregunta: "¿Y qué número lleva Yamal?". "Exactamente, el 19", responde, mientras sus gesticulaciones provocaban las risas del público.

Después agregó: "Esta foto fue tomada en el 2007, hace 19 años". Acto seguido volvió a preguntar: "¿Y cuál era el número de camiseta de Messi en el 2007? Exactamente, el 19".

Esta es una foto de Messi a sus 20 años en 2007 alzando a un niño recién nacido: Lamine Yamal.



La foto ocurrió en 2007. La UNICEF hizo una rifa para tomarse una foto con un jugador del Barcelona en el barrio Roca Fonda, en Mataró, y se la ganó la familia de Lamine.



Y por eso… pic.twitter.com/Nb9VilDYL5 — Goles en Directo (@golesendir_) July 15, 2026

En el clímax de la teoría conspirativa que desarrolla el monólogo, Fallon volvió a decir: "Pero se pone aún más loco. Porque la final tiene lugar este domingo 19 de julio".

El momento continuó con la broma al realizar una dinámica con el público, al que pidió sacar unos sobres que, al sumar sus números, daban como resultado el 19, lo que reforzaba, en tono humorístico, la teoría conspirativa que rodea no solo la fotografía, sino también la final del torneo.

Las expectativas siguen creciendo con el paso de las horas de cara a la final de la Copa Mundial de la FIFA, pues España buscará su segunda Copa del Mundo, mientras que Argentina intentará conquistar la cuarta.