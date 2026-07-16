Ceremonia de clausura del Mundial 2026: espectáculos, quiénes participarán y horario inicial del España vs. Argentina

La Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el broche de oro de una competición que reunió a 48 selecciones de diferentes países en tres países (México, Estados Unidos y Canadá), para celebrar el máximo evento del futbol mundial. Este encuentro definirá al campeón de la XXIII edición y estará acompañado de una ceremonia de clausura que reunirá a personalidades internacionales.

El Estadio Nueva York Nueva Jersey será la sede del partido 104 de esta edición, en el que se definirá al campeón entre las selecciones de España y Argentina. Será este 19 de julio cuando el mundo centre su atención en el enfrentamiento que comenzó el pasado junio, con 48 selecciones soñando con la victoria.

La Roja buscará su segunda Copa del Mundo, mientras que Argentina intentará conquistar su cuarta. Según destacó la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), este evento reunirá a diversas personalidades que celebrarán la ceremonia de clausura.

La FIFA destacó que este evento no solo atraerá a figuras del mundo del deporte, sino también a destacadas personalidades de la música y del entretenimiento, quienes formarán parte del espectáculo.

"La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos, y cerrará el círculo del Mundial de 2026", resaltó Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA.

La ceremonia de clausura combinará música, cultura y futbol. Los aficionados que se reúnan en el Estadio Nueva York Nueva Jersey también formarán parte de esta experiencia, indicó la FIFA, por lo que los visitantes podrán disfrutar de un amplio abanico de actividades antes del encuentro.

España y Argentina. Argentina y España.



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Actos de la ceremonia de clausura del Mundial 2026

Oficialmente, la pelota comenzará a rodar a las 13 horas de Guatemala, pero antes se desarrollará la celebración. Según dio a conocer la FIFA, la ceremonia de clausura comenzará 90 minutos antes del inicio del partido.

Es decir, a las 11.30 horas de Guatemala comenzará este evento, en el que participarán algunas de las figuras más destacadas de la música y el entretenimiento. Post Malone será el encargado de encabezar la ceremonia de clausura al ofrecer un espectáculo antes del inicio de la final.

También contará con las actuaciones de Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed, mientras que el actor Tom Cruise tendrá una aparición especial. Se conoce que Jennifer Hudson será la encargada de interpretar una versión especial del himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del partido.

"La cita combinará música, cultura y fútbol, y dará pie al esperado partido en el que se proclamará al campeón de esta competición histórica", dijo Schirgi.

Partido

Se conoce que a las 13 horas de Guatemala dará inicio oficialmente el partido entre España y Argentina.

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Show de medio tiempo

Con una identidad marcadamente estadounidense, la FIFA realizará por primera vez un espectáculo de medio tiempo, en el que artistas como Shakira, Burna Boy, Madonna y BTS se presentarán en el escenario.

La dirección artística del evento estará a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien ha reunido a estas estrellas y a diversos invitados para cerrar la XXIII edición del Mundial.

Se estima que el espectáculo de medio tiempo comience entre las 13.45 y las 13.55 horas, con base en la pausa de hidratación y el tiempo promedio de interrupción del partido.

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Ceremonia de premiación

Se conoce que, después del encuentro, la Copa Mundial de la FIFA 2026 concluirá con la tradicional ceremonia de premiación, que llegará con sorpresas, pues la FIFA anunció que, siguiendo la tradición estadounidense, los ganadores recibirán anillos de campeonato elaborados a la medida.

Como es de costumbre, se espera que las principales autoridades de la FIFA y altos mandatarios de los países anfitriones participen en la ceremonia y que las celebridades invitadas otorguen los premios individuales.