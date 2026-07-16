Festival de la Luz 2026: parqueos, tarifas, horarios, rutas alternas y recomendaciones para visitar Antigua Guatemala

Los monumentos más emblemáticos de Antigua Guatemala se llenarán de arte lumínico durante la tercera edición del Festival de la Luz, en la que nueve países se reunirán para presentar un espectáculo cultural a través del videomapping.

Desde la Escuela de Cristo hasta la iglesia de La Merced, los monumentos servirán como lienzos para el arte del videomapping este viernes 17 y sábado 18 de julio, lo que convertirá a la Ciudad Colonial en un punto de encuentro, convivencia y celebración del arte.

Desde proyecciones de videomapping y parques iluminados hasta propuestas como videomapping en 3D e instalaciones artísticas inmersivas formarán parte de las actividades que celebrarán la tercera edición del Festival, cuyo tema es "Trozos del Mundo".

Durante una conferencia de prensa, organizadores del Festival de la Luz y autoridades municipales de Antigua Guatemala dieron a conocer que en el 2025 se registró la visita de más de 200 mil turistas nacionales y extranjeros, por lo que este año esperan una cifra mayor.

Asimismo, autoridades de Tránsito resaltaron que se prevé la circulación de más de 13 mil vehículos durante el fin de semana. Por ello, conocer la planificación vehicular, los parqueos habilitados, las tarifas e incluso las multas que pueden imponerse por cometer infracciones es importante para quienes visiten la Ciudad Colonial del 17 al 19 de julio.

Néstor Choc, subjefe de la Policía Municipal de Tránsito de Antigua Guatemala, destacó que el plan vial está enfocado en afectar lo menos posible a los usuarios habituales. "Debido a que este evento inicia el viernes a las 19 horas y podrían presentarse complicaciones viales, se decidió mantener habilitadas todas las rutas que sea posible", explicó.

Rutas de acceso para el Festival de la Luz

Como parte de la conferencia de prensa, las autoridades dieron a conocer cuáles serán las rutas habilitadas para los visitantes.

Hacia Jocotenango o Pastores : Los visitantes procedentes de la Ciudad de Guatemala que viajen por la RN-10, pasando por Santa Lucía y Antigua Guatemala, podrán utilizar la Calle del Rubio, la Primera Avenida y todo el sector de Candelaria, Las Ánimas y San Felipe Jocotenango.

: Los visitantes procedentes de la Ciudad de Guatemala que viajen por la RN-10, pasando por Santa Lucía y Antigua Guatemala, podrán utilizar la Calle del Rubio, la Primera Avenida y todo el sector de Candelaria, Las Ánimas y San Felipe Jocotenango. Hacia Ciudad Vieja o San Miguel Dueñas: Estará habilitada la Tercera Calle, con circulación directa desde el puente Matasano hasta la alameda Santa Lucía.

Como parte del plan vial, Néstor Choc indicó que también permanecerá habilitado todo el sector sur, es decir, el ingreso por el puente Matasano hacia Chipilapa y Santa Cruz del Calvario.

Se prevé que en el sector norte de la alameda del Calvario exista mayor carga vehicular debido a otras actividades.

Área peatonal segura

Las autoridades municipales informaron que desde el viernes a las 8 horas se habilitará el área peatonal segura, que abarcará desde la Tercera Calle hasta la Sexta Calle y de la Tercera Avenida a la Sexta Avenida.

El subjefe de la PMT destacó que únicamente el interior de ese perímetro será peatonal. Las calles y avenidas que delimitan el área continuarán con circulación normal y no serán cerradas.

También indicó que personal municipal trabajará durante la madrugada del viernes en la señalización de las áreas donde estará prohibido estacionarse, por lo que recomendó seguir las instrucciones de Tránsito para evitar sanciones.

El área peatonal permanecerá habilitada hasta la noche del domingo, debido a que el 19 de julio se celebrará la 21K de las Rosas, en la que se esperan más de dos mil participantes.

La ciudad colonial celebrará su tercera edición del Festival de la Luz este 17 y 18 de julio. (Foto Prensa Libre: cortesía Antigua Viva)

Parqueos habilitados

Como parte de la logística del evento se habilitarán cuatro parqueos para los visitantes, cada uno con sus respectivas tarifas y horarios.

Finca Retana (Del viernes a las 16 horas al domingo a las 19 horas)

Centro de Servicios (de 8 a 17 horas)

La Pólvora (24 horas)

Santa Inés (del viernes a las 16 horas al domingo a las 19 horas)

Rember Carrillo, encargado de Movilidad y Parqueos de la Municipalidad, explicó que tres de estos parqueos tendrán tarifas por hora o por día y podrán pagarse en efectivo o con tarjeta. En el caso de Finca Retana, el pago deberá realizarse mediante el servicio Marbex.

Choc explicó que, independientemente de si las personas se estacionan en la vía pública o en Finca Retana, deberán pagar Marbex. "El ticket únicamente sirve para permanecer dentro del parqueo. Si posteriormente la persona decide estacionarse en la vía pública y no ha pagado Marbex, deberá realizar ese pago", destacó.

Para quienes utilicen el parqueo de Santa Inés, las autoridades informaron que habrá transporte hacia la Fuente de las Delicias, en el barrio La Concepción, y viceversa.

Ubicaciones de los distintos parqueos habilitados para la tercera edición del Festival de la Luz de Antigua Guatemala. (Imagen Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Antigua Guatemala)

Tarifas de los parqueos

Centro de Servicios y La Pólvora

Primeras dos horas: Q5 por vehículo.

Cada hora adicional: Q10 por vehículo

Todo el día (tarifa máxima por día): Q40 por vehículo particular o comercial

Tarifa diaria motocicletas: Q20

Santa Inés

Una hora: Q10.

Todo el día (tarifa máxima por día): Q40 por vehículo particular o comercial

Tarifa diaria motocicletas: Q20

Finca Retana

El pago deberá efectuarse mediante Marbex.

Mapa de recorrido y claves para visitar La Antigua Guatemala durante el Festival de la Luz 2026. (Imagen Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Antigua Guatemala)

Recomendaciones de rutas alternas

Las autoridades recomendaron evitar la ruta que comunica San Bartolomé Milpas Altas con Antigua Guatemala, debido a un derrumbe entre Bellavista, Vuelta Grande y San Bartolomé Milpas Altas.

También recomendaron no utilizar la ruta de Santa María de Jesús, ya que presenta problemas desde julio del año pasado.

Multas por infracciones

Entre las recomendaciones figuran respetar la prohibición de estacionarse en lugares restringidos y efectuar el pago de Marbex cuando se utilice la vía pública. Néstor Choc recordó que, según la Ley de Tránsito y su reglamento, estacionarse en un lugar prohibido, como una línea roja, conlleva una multa de Q500.

Asimismo, el Reglamento Municipal de Estacionamiento en la Vía Pública establece otra multa de Q500 por estacionarse en lugares prohibidos. Recordó que la señalización tiene distintos colores:

Azul: personas con discapacidad.

Blanco: uso exclusivo para motocicletas.

Rojo: prohibido estacionarse.

Quienes incumplan cualquiera de estas disposiciones serán sancionados. Además, no pagar Marbex también implica una multa de Q500.