Festival de la Luz: lugares, horarios, temáticas y hasta cuándo estarán los parques lumínicos del Festival de la Luz

Antigua Guatemala se llenará de luz no solo con el videomapping que se proyectará en diversos monumentos de la ciudad, sino también con los tradicionales alumbrados lumínicos de EEGSA, que convertirán los parques en espacios ideales para fotografías.

En la tercera edición del Festival de la Luz, cuya temática es "Trozos del Mundo", estos alumbrados se combinarán con las actividades del festival. Cristina Barrios, directora de proyectos de Antigua Viva, destacó que, como en cada edición, estas estructuras harán que la experiencia trascienda y llegue a espacios de convivencia familiar.

Asimismo, destacó que la empresa participa con estructuras artesanales elaboradas al cien por ciento por manos guatemaltecas y que, en esta edición, estarán adaptadas a la temática "Trozos del Mundo".

Barrios agregó que una de las novedades será la incorporación del parque San Sebastián, que formará parte del recorrido por primera vez. Explicó que el objetivo es involucrar a los distintos barrios de Antigua Guatemala para que se sientan parte del festival y, al mismo tiempo, ampliar el recorrido para que los visitantes disfruten la ciudad desde una perspectiva diferente.

Como parte del evento, habrá tres sedes con estos alumbrados lumínicos:

Parque Tanque de la Unión

Parque San Sebastián

Parque y Alameda Santa Rosa

Según dio a conocer Barrios, cada uno de estos parques tendrá una temática que ayudará a celebrar no solo el arte de esta edición, sino también a los países participantes.

En el Parque y Alameda Santa Rosa se exhibirán las aves nacionales de los países participantes, así como otros íconos representativos de cada nación.

El parque San Sebastián tendrá la temática "Postales del Mundo", con representaciones de los paisajes de los nueve países participantes en la tercera edición del Festival de la Luz.

En el Tanque de la Unión habrá una edición especial que rendirá homenaje a uno de los elementos que unen a Latinoamérica: la cultura caficultora.

Además de los días del festival, las familias podrán seguir disfrutando de estas estructuras, diseñadas para todo público e ideales para fotografías, destacó Barrios.

Estos alumbrados estarán disponibles desde el 7 de julio y permanecerán instalados hasta el 26 de julio.