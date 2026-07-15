Festival de la Luz 2026 estrenará una experiencia 3D como una de las principales novedades del evento

El videomapping se apoderará durante dos noches de los monumentos más emblemáticos de Antigua Guatemala, donde exponentes de nueve países presentarán sus diseños bajo la temática Trozos del Mundo.

Como parte de las innovaciones que traerá esta tercera edición del Festival de la Luz de Antigua Guatemala, Cristina Barrios, directora de proyectos de Antigua Viva, resaltó que habrá una proyección tridimensional a cargo del artista español Jordi Pont.

Considerado uno de los pioneros y máximos exponentes del mapping 3D, el artista ofrecerá al público un espectáculo innovador que se proyectará en la emblemática fachada de la Catedral de San José.

El público podrá adquirir lentes 3D para disfrutar de un espectáculo de primer nivel. Los organizadores resaltan que Jordi Pont ofrecerá una propuesta innovadora que ampliará las posibilidades creativas del videomapping y marcará un hito en la historia de las artes digitales del país.

Cristina Barrios resaltó que en cada edición los organizadores buscan innovar, sorprender al público y convertir este festival en una tradición que cada año ofrezca algo completamente nuevo en Guatemala. Por ello, llegará esta nueva experiencia.

Para que el público disfrute de esta experiencia, Barrios destacó que las gafas estarán a la venta durante los dos días del festival.

Fecha

Viernes 17 y sábado 18 de julio

Horario

De 19 a 01 horas del día siguiente

Lugar

Catedral de San José, Antigua Guatemala

Boletos

Entrada gratuita

Para disfrutar del efecto 3D deberá comprar sus gafas

Gafas

Según la organización, estarán a la venta en el lugar del evento.

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