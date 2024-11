El caricaturista mexicano Trino dice que la “cancelación” cambió la forma de hacer humor

La "cultura de la cancelación" ha replanteado la manera de hacer humor actualmente, según el caricaturista o monero mexicano Trino, quien opina que es importante abordarlo de manera brillante e inteligente y burlarse de uno mismo, pues considera que el humor es parte de la vida.

“Al final el humor es parte de la vida, o sea, no podemos excluirlo, decir: ‘pues es que no nos podemos ni siquiera reír de alguien o de algo’, porque pasa, o sea, no puedes esconderlo. Creo yo que de eso va el humor, tienes que romper con todo para generar una risa espontánea”, señaló en una entrevista con EFE el artista, cuyo nombre real es José Trinidad Camacho.

El humorista, quien presenta su libro Las crónicas marcianas de Trino: Alienígenas e integrados, que recopila sus tiras publicadas entre 2003 y 2005 en periódicos de México, reflexionó sobre su forma de hacer humor, que pese al paso del tiempo no ha cambiado, pero sí la forma de plantearlo para "no ser cancelado", dijo.

“En su momento (las tiras) eran chistosas y ahorita ya no. Esa es la interpretación que la gente le puede dar y que ha cambiado. O sea, yo no he cambiado y, sin embargo, ahorita por un mal chiste o por un mal tuit o 'post' que hagas en las redes puedes perder hasta tu trabajo”, señaló.

Dijo que antes, cuando no existía el ‘boom’ de las redes sociales, la censura venía de los editores de los periódicos, con personajes como ‘El Santos’ o la ‘Tetona Mendoza’, pero actualmente la censura viene de uno mismo.

“La interpretación ahorita es como muy aguda, están como muy de cristal todo el mundo, y pienso, por ejemplo, en la ‘Tetona Mendoza’ o el otro personaje ‘El Santos’ sería imposible publicar ahorita porque nos van a decir que somos unos machos, que sí somos, pero que no quiere decir con esto que la ‘Tetona Mendoza’ sea un mal personaje”, apuntó.

Creer en los extraterrestres

Pese a que en sus tiras el humorista dibuja a seres de otro planeta con similitudes humanas, confesó que le es complicado creer en los extraterrestres como los han planteado en la ciencia ficción.

“Yo no dudo y, como lo digo ahí en el prólogo del libro, Carl Sagan dice que puede haber obviamente vida en otros planetas, pero ¿por qué tienen que ser unos cabrones que tienen la cabeza con el cerebro expuesto, un casco, dos tanques, dos piernas, dos brazos y llegan a la Tierra?”, cuestionó.

No obstante, aseguró que si los extraterrestres existieran, le parecería con mayor sentido que fueran esos seres que aparecen en películas como Alien o Depredador, “esos insectos que inoculan a alguien y te ponen un huevito en tu estómago para que te salga algo y te destruya”.

Afirmó que algo que sí tendría claro es que los alienígenas contarían con sentido del humor.

“Yo digo que sí, porque el humor es lo que ha demostrado que la Inteligencia Artificial (IA) no va a poder ganarnos. Ellos (dispositivos con IA) no tienen este chip para poder contarte un chiste”, zanjó.

Asimismo, dijo que si bien en todas las culturas existe el humor, los mexicanos tienen la virtud de reírse de sí mismos.

“Los mexicanos tenemos eso: nos reímos de nosotros mismos. Por eso hay películas de ‘viva mi desgracia’. Pedro Infante acaba siendo una cosa terrible de que se le quema su chavito (hijo) y todo, pero al final se ríe porque hay (el personaje de) ‘Mantequilla’ y ‘Chachita’ y porque al final tienes que reírte”, señaló.

Trino afirmó que ahora se prepara para sus próximos proyectos, entre los que están la serie de televisión de ‘El Santos’ y un libro sobre la próxima Copa Mundial de la FIFA que albergarán México, Estados Unidos y Canadá.

Las crónicas marcianas de Trino se presentará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el próximo sábado 7 de diciembre.