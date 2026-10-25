Escenario
El Carruaje de la Muerte: la leyenda del misterioso coche que anuncia una desgracia
Las ruedas se escuchan acercarse por una calle vacía. El verdadero miedo comienza cuando el Carruaje de la Muerte se detiene frente a una casa.
Cuando las ruedas se detienen frente a una casa
Primero se escuchan las ruedas.
Avanzan lentamente sobre la piedra.
Pero algo no está bien.
No se escuchan voces.
No se escucha al cochero.
Ni siquiera se oye a los caballos.
Solo las ruedas acercándose en medio de una calle vacía.
Así comienza una de las historias más siniestras de la tradición oral: la del Carruaje de la Muerte.
Se dice que aparece después de medianoche.
Es oscuro, silencioso y atraviesa las calles cuando todos deberían estar durmiendo.
El verdadero miedo no comienza cuando alguien lo ve.
Comienza cuando el carruaje se detiene.
Porque nunca lo hace frente a una casa por casualidad.
Una familia escucha cómo las ruedas dejan de girar.
Después viene el silencio.
Una puerta se abre.
Alguien parece bajar.
Y unos pasos avanzan hacia la vivienda.
Entonces llega la pregunta que nadie quiere hacerse:
¿A quién vino a buscar?
Nuestra versión de El Carruaje de la Muerte convierte esa espera en el centro de la historia.
Porque algunas noches lo aterrador no es saber que algo se acerca.
Es escuchar que finalmente se ha detenido frente a su puerta.
El cuentacuentos
Nombre: Héctor Toledo Monzón
Trayectoria: Actor de teatro
Redes sociales: @hector_toledo0x
Serie Leyendas de Guatemala
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