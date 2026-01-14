El Colectivo Lati-Dos presenta “Cuerpos y Formas” en el Museo Santo Tomás de Aquino en Antigua Guatemala

El Colectivo Lati-Dos, conformado por las hermanas Flor y Maricarmen Mendoza, presenta la exposición colectiva Cuerpos y Formas, que invita a reflexionar sobre el cuerpo como territorio de expresión, identidad y transformación.

La muestra estará abierta al público en el Museo del Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del 17 de enero al 11 de febrero de 2026. La inauguración se llevará a cabo el sábado 17 de enero, a las 16 horas.

Cuerpos y Formas reúne esculturas en barro, pintura e instalación artística, y construye un diálogo sensible entre la materia y lo humano. El barro, como elemento primordial, conecta el cuerpo con la tierra, mientras que la pintura y la instalación amplían el lenguaje visual hacia lo emocional, lo íntimo y lo contemporáneo.

El Colectivo Lati-Dos nace de la convicción de que el arte es un camino esencial hacia el autodescubrimiento y la conexión. Desde esa visión, la exposición se concibe como un espacio de encuentro donde convergen distintas miradas, sensibilidades y procesos creativos, generando una experiencia estética que interpela al espectador.

Participan once artistas cuyas obras conforman un recorrido diverso y coherente:

Dulce María González

Karen Matheu

Elisa Colina

Gabriela Paz

Daniel Aguilar

Marina Sazo

Pamela Rosenberg Carrera

Rosamaría Carrera

Maricarmen Mendoza

Flor Mendoza



Fecha:

Del 17 de enero al 11 de febrero

Hora:

Lunes a viernes 09:00 a 18:00

Lugar:

Museo Colegio Mayor Santo Tomas de Aquino, 1a. Avenida Norte, número 23, La Antigua Guatemala

Entradas:

Nacionales: Q.5

Extranjeros: Q. 50

Niños menores de 12 años ingresan gratis

