Escenario
El Colectivo Lati-Dos presenta “Cuerpos y Formas” en el Museo Santo Tomás de Aquino en Antigua Guatemala
La exposición colectiva Cuerpos y Formas llega al Museo del Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino con una propuesta que explora el cuerpo como territorio de identidad, a través de obras en barro, pintura e instalación artística.
La exposición Cuerpos y formas se presentará en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Freepik)
El Colectivo Lati-Dos, conformado por las hermanas Flor y Maricarmen Mendoza, presenta la exposición colectiva Cuerpos y Formas, que invita a reflexionar sobre el cuerpo como territorio de expresión, identidad y transformación.
La muestra estará abierta al público en el Museo del Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del 17 de enero al 11 de febrero de 2026. La inauguración se llevará a cabo el sábado 17 de enero, a las 16 horas.
Cuerpos y Formas reúne esculturas en barro, pintura e instalación artística, y construye un diálogo sensible entre la materia y lo humano. El barro, como elemento primordial, conecta el cuerpo con la tierra, mientras que la pintura y la instalación amplían el lenguaje visual hacia lo emocional, lo íntimo y lo contemporáneo.
El Colectivo Lati-Dos nace de la convicción de que el arte es un camino esencial hacia el autodescubrimiento y la conexión. Desde esa visión, la exposición se concibe como un espacio de encuentro donde convergen distintas miradas, sensibilidades y procesos creativos, generando una experiencia estética que interpela al espectador.
Participan once artistas cuyas obras conforman un recorrido diverso y coherente:
- Dulce María González
- Karen Matheu
- Elisa Colina
- Gabriela Paz
- Daniel Aguilar
- Marina Sazo
- Pamela Rosenberg Carrera
- Rosamaría Carrera
- Maricarmen Mendoza
- Flor Mendoza
Fecha:
Del 17 de enero al 11 de febrero
Hora:
Lunes a viernes 09:00 a 18:00
Lugar:
Museo Colegio Mayor Santo Tomas de Aquino, 1a. Avenida Norte, número 23, La Antigua Guatemala
Entradas:
Nacionales: Q.5
Extranjeros: Q. 50
Niños menores de 12 años ingresan gratis
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.