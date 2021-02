El colorido mural en zona 1 que recuerda la obra de Margarita Azurdia

El mural dedicado a Azurdia se basa en una serie de pinturas geométricas que la artista desarrolló en las décadas de 1960 y 1970. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

La artista nacional Margarita Azurdia falleció en julio de 1998, pero su espíritu sigue presente en Guatemala, 23 años después. Prueba de ello es la intervención inspirada en sus pinturas geométricas que yace sobre los muros de un parqueo ubicado en la 7 avenida y 13 calle de la zona 1.

El mural fue inaugurado en noviembre del año pasado en el marco del proyecto Galería Urbana, impulsado por el Departamento de Educación y Cultura de la Municipalidad de Guatemala.

Durante su gestión, Galería Urbana ha realizado más de 25 intervenciones en diferentes puntos de la ciudad, inspiradas en artistas nacionales.

“El objetivo ha sido optimizar los espacios públicos y realizar intervenciones para que los vecinos de las zonas puedan tener más de cerca al arte”, cuenta Aída Bocok, directora de Educación y Cultura.

Las obras en los espacios públicos suelen ser interpretadas por otros artistas. Entre los trabajos realizados por Galería Urbana figuran homenajes a artistas de la talla de Carlos Valenti, Rodolfo Abularach, Magda Eunice Sánchez, entre otros. Ahora le corresponde a Margarita Azurdia; una pionera del arte, apunta Aída Bocock.

Para la encargada del Departamento de Educación y Cultura, Azurdia ha sido una de las mejores artistas que ha tenido a Guatemala, por lo que es meritorio reivindicar su rol como creadora y como mujer; una misión que asegura seguirá abordándose en las intervenciones públicas con representaciones de la obra de otras artistas nacionales.

Margarita Azurdia tuvo varios heterónimos como Margot Fanjul, Margarita Rita Rica Dinamita o Anastasia Margarita, y debutó en el mundo de las exposiciones artísticas en 1963 con una serie de pinturas expresionistas abstractas.

A partir de esa época mostró sus obras en distintos países, entre ellos Estados Unidos, El Salvador, Colombia, y Brasil; país donde obtuvo Mención Honorífica en la X Bienal de Sao Paulo, en reconocimiento a la serie Asta 104.

Recrear el legado

Para llevar a cabo el mural en homenaje a Margarita Azurdia, el departamento de Educación y Cultura de la comuna encargó a la artista visual Alejandra González dirigir y reintrepretar alguna de las obras de Azurdia.

Resultó ser la serie geométrica op-art que Margarita desarrolló durante las décadas de 1960 y 1970. Una muy importante para el movimiento modernista, asegura González. Las pinturas que desarrolló Azurdia se inspiraron en los textiles autóctonos de Guatemala.

“Quise llevar esas piezas a un formato más grande que se pudiera ver desde muy lejos. Mi intención era causar duda de qué había más allá de una pared”, cuenta la artista visual, quien se sintió honrada de poder plasmar la obra de Azurdia.

El mural fue realizado en un mes y cuenta con varias tonalidades, entre ellas rosado, violeta, amarillo, verde, rojo, naranja y azul. Alejandra menciona que durante la realización muchas personas se acercaban a preguntar en qué consistía la pintura y animada respondía que de Margarita Azurdia.

Durante el proceso de pintura en los muros del estacionamiento de zona 1, se involucraron Alejandra y otras tres personas; entre ellas, Nickolasa Fanjul -nieta de Margarita- y César Batres, quien trabajó junto a Azurdia durante los últimos cuatro años de vida de la creadora.

Batres comenta que el mural que engalana más de 10 colores en franjas y rombos sobre la 7 avenida, es una manera de agradecimiento hacia Margarita, “una artista fuera de lo normal y de lo ortodoxo”, reconoce.

Espíritu trascendental

Luego del deceso de la artista el 1 de julio de 1998, sus obras quedaron guardadas por algún tiempo en una casa de zona 10, hasta que su nieta Nickolasa Fanjul optó por recuperarlas y empezar una nueva etapa de difusión a través de la sociedad anónima Milagro de Amor.

Para Fanjul, ver el trabajo de su abuela en el espacio público es algo “que ya tocaba”. La nieta de Margarita Azurdia cuenta que el homenaje realizado por el Departamento de Educación y Cultura de la Municipalidad asegurará que muchas personas conozcan más sobre la obra de su abuela.

“Es como tenerla de regreso”, cuenta Nickolasa, quien dirige Milagro de Amor junto a otras nietas de Margarita Azurdia.

Fanjul se refiere a su abuela como una artista que supo demostrar un espíritu femenino libre, que merece actualmente las mayores ovaciones por su trabajo de más de tres décadas.

“Nació en un tiempo donde las mujeres eran vistas como esposas nada más. Ella quería ser algo más. Se convirtió en artista, feminista, escultora y poeta. Fue contra todo lo que dictaba la sociedad, y aún así seguía siendo fuerte y preciosa. Es un gran referente”, expresa Nickolasa.

A la también conocida como Anastasia Margarita se le reconoce como la pionera del performance -o acción artística manifestada con el cuerpo- en Guatemala.

Aunque cosechó reconocimientos y fue invitada a varias exposiciones internacionales, la artista se expresó en un ambiente donde se le achacaba por ser una artista mujer; hecho al que se refirió en 1997 en una entrevista otorgada a Prensa Libre:

“Desde que yo comencé a pintar encontré una fuerte discriminación hacia las mujeres artistas, por no mencionar la tradicional discriminación en los campos de trabajo, familiar, social… Recibí correspondencia donde me decían que mejor me dedicara a cuidar a mis hijos, que me encargara de mi casa, pero yo no hacía caso”, manifestó.

Algunos datos de Margarita Azurida