El cumpleaños 70 de la Chilindrina y cómo lo celebró en sus redes sociales

María Antonieta de las Nieves llega a los 70 años y así lo celebró. (Foto Prensa Libre: Netflix).

María Antonieta de las Nieves es una actriz, locutora y empresaria reconocida por su papel de La Chilindrina en la serie de televisión El Chavo del 8. La famosa actriz cumplió 70 años y la celebración se ha hecho a través de sus redes sociales con imágenes que se han hecho virales.

Lea más Quico podría estar en las próximas elecciones en México César Armando Pérez Marroquín 23 de diciembre de 2020 a las 07:41h

“Feliz cumpleaños a mi mamá, María Antonieta”, describió el sitio oficial de Facebook de La Chilindrina. A la publicación le acompañaron fotografías que evocaron momentos pasados de la actriz. Las muestras de cariño y felicitación continúan para la actriz que llegó a sus siete décadas el pasado 22 de diciembre.

En las imágenes es muestra a la actriz de bebé, otra como su personaje junto a la estatua de La Chilindrina y una tercera de ella más reciente.

Como un menaje de Navidad la actriz publicó dos videos en los que ha enviado sus buenos deseos a sus seguidores, además que contó que ella ya está cansada de la pandemia del coronavirus, la cual marcó al mundo este 2020.

“Hola, yo soy el duende chilindrino de Santa Claus y me dijo que mi casa se llama Chilindrilandia y que desde aquí yo les mando feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todas mis redes”, dijo en uno de los videos que el persona preparó para celebrar las fiestas de fin de año.

“Además nos vemos el año que viene con pande…. No, el año que viene sin pandemia porque no, la pandemia ya me chocó, ya me cayó gorda y no quiero pandemia”, dijo el divertido personaje mientras lloraba con el llanto que le ha caracterizado.

Estos días también ha compartido otra serie de fotos y recuerdos de su caminar como actriz, así como su vida con su familia y mascotas.