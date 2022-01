El escritor italiano Alessandro Baricco anuncia que padece leucemia

Baricco, de 63 años, explicó que en los próximos días se someterá a una trasplante de células madre de la sangre donadas por su hermana Enrica: “Cuando padeces una enfermedad como esta es lo mejor que puedes hacer”, explicó.

El escritor con su mensaje restó gravedad a su estado de salud y aseguró estar acompañado por su familia y por sus amigos.

“En definitiva, lo veo bien. Durante un poco de tiempo no contéis conmigo, pero tampoco os acostumbréis mucho porque los médicos que se han metido en la cabeza curarme tienen toda la pinta de ser capaces de lograrlo bastante rápido”, terminó, con una foto de su mesa de trabajo, con un libro, un cuaderno y un ordenador con música.

El mensaje en español dice:

“Hay noticias que contar y esta vez tengo que hacerlo personalmente. No es mucho, te lo advierto. Lo que ocurrió es que hace cinco meses me diagnosticaron una leucemia mielomonocítica crónica. Me decepcionó, pero no tanto. Cuando se tiene una enfermedad así, lo mejor que se puede hacer es someterse a un trasplante de células madre sanguíneas, cosa que voy a hacer en un par de días (bueno, no es tan sencillo, llevamos meses trabajando en ello, es un trabajo de paciencia). La donante de las células madre será mi hermana Enrica, una mujer que ya era muy especial a mis ojos antes de esta aventura, y mucho menos ahora. No hay mucho más que pueda añadir. Tal vez me gustaría seguir diciendo que me siento en todo momento afortunado de estar viviendo todo esto con tantos amigos de verdad a mi alrededor, unos hijos estupendos, una compañera de vida irresistible y el mejor Toro desde el Scudetto. Estas son cosas, las tres primeras, que cambian tu vida. El cuarto ciertamente no lo estropeará. Quiero decir, se ve bien. No cuentes conmigo durante un tiempo, pero por otro lado no te acostumbres demasiado porque los médicos que se han propuesto curarme parece que van a ser capaces de hacerlo bastante rápido.

