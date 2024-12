El español Raphael es ingresado de urgencia tras sufrir un accidente cerebrovascular

El cantante y actor español de 81 años, Miguel Rafael Martos Sánchez, mejor conocido por su nombre artístico Raphael, sufrió un accidente cerebrovascular durante la tarde de este martes 17 de diciembre y fue ingresado urgentemente a un hospital ubicado en la ciudad de Madrid, según informó la Corporación-Radiotelevisión Española (RTVE).

Un fallo cerebrovascular usualmente sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebo se detiene y en algunas ocasiones, se puede determinar como un ataque cerebral. Si el flujo sanguíneo se detiene por muchos segundos, el cerebro deja de recibir nutrientes y óxigeno, casuando un daño permanente en las células cerebrales.

El artista nacido en el municipio de Linares se encontraba grabando un especial de Navidad para la serie de televisión española, La Revuelta; y de acuerdo con el presentador David Broncano, el cantante dijo que se había comenzado a sentir mal durante la grabación y lastimosamente el programa no pudo llevarse a cabo como estaba previsto.

"Lamentablemente, Raphael se ha encontrado mal durante la preparación y ha salido por su propio pie del teatro. Por el momento sólo sabemos que le han llevado al hospital, así que le mandamos un beso grande y deseamos que se mejore rápido y poder volver a recibirle pronto", agregó Broncano, uno de los cómicos más populares.

La preocupación por Raphael

Según ha indicado la Corporación de Radiotelevisión Española (RTVE), el cantante tenía previsto dos conciertos para el sábado 21 y domingo 22 de diciembre, en uno de los centros más importantes de Madrid. Por el momento, estos eventos siguen programados debido a que serán la despedida del intérprete español hasta mayo del 2025.

No obstante, los seguidores de Raphael se encuentran preocupados por los problemas de salud del español, tomando en consideración que en noviembre del 2023 el cantante tuvo que cancelar varios conciertos a nivel mundial debido a los inconvenientes que tuvo con sus vías respiratorias, las cuales estuvieron inflamadas por meses.

A inicios del 2022, el artista enfrentó uno de los problemas de salud más serios de su vida, la cirrosis hepática; una enfermedad que se produce cuando el hígado se cicatriza por lesiones o enfermedades prolongadas, y en el caso de Raphael, esta condición se originó como consecuencia de la Hepatitis B, una infección que casi lo mata.

"Yo no quería someterme a un trasplante de hígado, pero finalmente tuve que hacerlo porque, de lo contrario, me iba a morir. El día de la operación fue todo de vida o muerte, o llegaba el hígado y se acoplaba a mí, o no podía seguir viviendo”, recordó el cantante unos meses después de la operación que le causó problemas de salud.

Raphael es popular a nivel mundial gracias a su "amplio rango vocal y su presencia escénica", lo que le ha servido para vender más de 70 millones de discos en seis idiomas. Su carrera musical comenzó a pincipios de la década de los sesentas y conforme el paso del tiempo comenzó a obtener una gran influencia en el mercado hispanohablante.

"Raphael es un gran paradigma. Es a España lo que Elvis Presley es a Estados Unidos, ya que es lo más parecido que tenemos aquí a lo que supuso el Rey del Rock. De una u otra forma, para todos los que nos dedicamos a la música, él siempre aparece de alguna manera, ya sea como artista o como mito", comentó Enrique Bunbury en el 2021.