El Fondo de Cultura Económica celebrará su 92 aniversario con varias actividades en el país

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El Fondo de Cultura Económica celebrará su 92 aniversario con varias actividades en el país

La entidad cultural arriba a los 92 años y Guatemala se une a la celebración con una serie de actividades.

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

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La librería Luis Cardoza y Aragón del Fondo de Cultura Económica ofrece una gran variedad de títulos y temáticas. (Foto Prensa Libre: Cortesía Fondo de Cultura Económica)

La presentación de un libro, un homenaje a Mario Roberto Morales, un taller de ajedrez y el encuentro de un club de lectura formarán parte de las actividades con las que Guatemala se une a la conmemoración del 92 aniversario del Fondo de Cultura Económica que también incluirá una venta especial de aniversario.

Las actividades se realizarán el sábado 5 de septiembre entre las 10 y las 20 horas, en la librería del FCE Guatemala.

El Fondo de Cultura Económica se fundó el 3 de septiembre en 1934 y es una de las editoriales y librerías más importantes de habla hispana. Tiene sedes México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España y Guatemala. El principal objetivo de la entidad ha sido contribuir a la difusión del conocimiento y la literatura en español, publicando obras de referencia en humanidades, ciencias sociales, literatura infantil y juvenil, y más. La sucursal del FCE Guatemala se fundó en 1995.

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Agenda cultural

  • 11 horas.
         Presentación del libro: Gorriones Fracturados, de Gustavo Bracamonte
  • 14:30 horas.
     Taller gratuito de ajedrez,  Aprendamos ajedrez con Los Reyes del Tablero.
  • 16 horas.
         Club de lectura, Los Devoralibros, con La ovejita negra era diferente a las demás. Participa La Molotera
  • 18:30 horas.
         Vida y obra de Mario Roberto Morales y su novela La nave del olvido. En el día de su cumpleaños, les invitamos a un conversatorio en su honor. Participan: Mauricio Chaulon, Susan Gómez. Modera: María Consuelo Morales.
  • Además, se tendrá venta de café con Café Mercedes Acatenango, con bebidas especiales.

Fecha

Sábado 5 de septiembre de 2026

Horario

 10 a 20 horas

Lugar

Librería FCE Guatemala, 11 calle 6-50, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Admisión

Libre y gratuita

Ubicación

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ESCRITO POR:

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

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