El Fondo de Cultura Económica celebrará su 92 aniversario con varias actividades en el país

La presentación de un libro, un homenaje a Mario Roberto Morales, un taller de ajedrez y el encuentro de un club de lectura formarán parte de las actividades con las que Guatemala se une a la conmemoración del 92 aniversario del Fondo de Cultura Económica que también incluirá una venta especial de aniversario.

Las actividades se realizarán el sábado 5 de septiembre entre las 10 y las 20 horas, en la librería del FCE Guatemala.

El Fondo de Cultura Económica se fundó el 3 de septiembre en 1934 y es una de las editoriales y librerías más importantes de habla hispana. Tiene sedes México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España y Guatemala. El principal objetivo de la entidad ha sido contribuir a la difusión del conocimiento y la literatura en español, publicando obras de referencia en humanidades, ciencias sociales, literatura infantil y juvenil, y más. La sucursal del FCE Guatemala se fundó en 1995.

Agenda cultural

11 horas.

Presentación del libro: Gorriones Fracturados, de Gustavo Bracamonte

Presentación del libro: Gorriones Fracturados, de Gustavo Bracamonte 14:30 horas.

Taller gratuito de ajedrez, Aprendamos ajedrez con Los Reyes del Tablero.

Taller gratuito de ajedrez, Aprendamos ajedrez con Los Reyes del Tablero. 16 horas.

Club de lectura, Los Devoralibros, con La ovejita negra era diferente a las demás. Participa La Molotera

Club de lectura, Los Devoralibros, con La ovejita negra era diferente a las demás. Participa La Molotera 18:30 horas.

Vida y obra de Mario Roberto Morales y su novela La nave del olvido. En el día de su cumpleaños, les invitamos a un conversatorio en su honor. Participan: Mauricio Chaulon, Susan Gómez. Modera: María Consuelo Morales.

Vida y obra de Mario Roberto Morales y su novela La nave del olvido. En el día de su cumpleaños, les invitamos a un conversatorio en su honor. Participan: Mauricio Chaulon, Susan Gómez. Modera: María Consuelo Morales. Además, se tendrá venta de café con Café Mercedes Acatenango, con bebidas especiales.

Fecha

Sábado 5 de septiembre de 2026

Horario

10 a 20 horas

Lugar

Librería FCE Guatemala, 11 calle 6-50, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Admisión

Libre y gratuita

Ubicación

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