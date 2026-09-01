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El Fondo de Cultura Económica celebrará su 92 aniversario con varias actividades en el país
La entidad cultural arriba a los 92 años y Guatemala se une a la celebración con una serie de actividades.
La librería Luis Cardoza y Aragón del Fondo de Cultura Económica ofrece una gran variedad de títulos y temáticas. (Foto Prensa Libre: Cortesía Fondo de Cultura Económica)
La presentación de un libro, un homenaje a Mario Roberto Morales, un taller de ajedrez y el encuentro de un club de lectura formarán parte de las actividades con las que Guatemala se une a la conmemoración del 92 aniversario del Fondo de Cultura Económica que también incluirá una venta especial de aniversario.
Las actividades se realizarán el sábado 5 de septiembre entre las 10 y las 20 horas, en la librería del FCE Guatemala.
El Fondo de Cultura Económica se fundó el 3 de septiembre en 1934 y es una de las editoriales y librerías más importantes de habla hispana. Tiene sedes México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España y Guatemala. El principal objetivo de la entidad ha sido contribuir a la difusión del conocimiento y la literatura en español, publicando obras de referencia en humanidades, ciencias sociales, literatura infantil y juvenil, y más. La sucursal del FCE Guatemala se fundó en 1995.
Agenda cultural
- 11 horas.
Presentación del libro: Gorriones Fracturados, de Gustavo Bracamonte
- 14:30 horas.
Taller gratuito de ajedrez, Aprendamos ajedrez con Los Reyes del Tablero.
- 16 horas.
Club de lectura, Los Devoralibros, con La ovejita negra era diferente a las demás. Participa La Molotera
- 18:30 horas.
Vida y obra de Mario Roberto Morales y su novela La nave del olvido. En el día de su cumpleaños, les invitamos a un conversatorio en su honor. Participan: Mauricio Chaulon, Susan Gómez. Modera: María Consuelo Morales.
- Además, se tendrá venta de café con Café Mercedes Acatenango, con bebidas especiales.
Fecha
Sábado 5 de septiembre de 2026
Horario
10 a 20 horas
Lugar
Librería FCE Guatemala, 11 calle 6-50, zona 1 de la Ciudad de Guatemala
Admisión
Libre y gratuita
Ubicación
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