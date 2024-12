El Juego del Calamar 2: A qué hora Netflix estrena la nueva temporada

Netflix anuncia el regreso de la exitosa serie surcoreana El Juego del Calamar, un fenómeno internacional desde 2021, con nuevas venganzas y revelaciones inesperadas a partir del 26 de diciembre.

Los seguidore de la serie han tenido que esperar tres años para disfrutar la segunda temporada de la popular serie.

El Juego del Calamar 2 es dirigida Hwang Dong-hyuk, una serie que expone cómo un grupo de personas con problemas económicos se ve atrapado en una extraña competición basada en una serie de juegos infantiles. Los participantes luchan por sobrevivir en cada prueba.

La nueva temporada presenta al protagonista Seong Gi-hun, interpretado por Lee Jung-jae, en una misión de venganza contra los organizadores del mortal juego.

“Esta más motivado que nunca por sus objetivos y tiene una convicción extremadamente fuerte para poner fin al juego”, adelantó el actor.

En la primera temporada, Gi-Hun ganó su libertad, una millonaria suma y la posibilidad de viajar a Estados Unidos, pero decidió volver al juego para descubrir la identidad de los responsables.

La segunda parte comienza tres años después de la victoria de Gi-Hun, quien decide no viajar al extranjero para reunirse con su hija.

Let the games begin. #SquidGame2 is NOW PLAYING. pic.twitter.com/TKxp3ZVuXa