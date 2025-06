“El juego del calamar 3”: ¿un nuevo comienzo? Esto es lo que se sabe del final y la próxima temporada

La cuenta regresiva ha iniciado para el estreno de la tercera y última temporada de El juego del calamar, que llegará a la plataforma Netflix el próximo 27 de junio, cerrando así la historia del jugador 456 dentro de la popular serie coreana.

Durante la reciente presentación de esta temporada en Londres, uno de los actores reveló que el guion final, escrito por el director Hwang Dong-hyuk, podría interpretarse como un nuevo comienzo para la franquicia.

Fue el actor Lee Byung-hun, conocido por interpretar al líder de la máscara negra, quien señaló: “El director Hwang sigue diciendo que es un final, pero cuando leí el guion por primera vez, pensé que podría ser un final y, a la vez, un nuevo comienzo”.

Ante estas declaraciones, el director manifestó su intención de cerrar este ciclo, aunque sin descartar por completo la posibilidad de retomarlo en el futuro. “Durante más de seis años me dediqué a escribir y dirigir esta serie. Es hora de decir adiós. Es hora de pasar a mi siguiente proyecto”, reflexionó Hwang.

En una entrevista con The Playlist, el creador también adelantó que el desenlace de esta temporada desbordará emociones, aunque no tendrá un final convencionalmente feliz. “Es mitad y mitad. Mitad final triste, mitad final feliz. Está justo en el medio. ¿Sabéis a lo que me refiero? Cuando vean el episodio final, lo entenderán”, comentó.

La tercera temporada ha generado expectativa no solo por continuar la historia de la segunda entrega, sino también por el mensaje promocional usado por Netflix: “Es hora de jugar una última vez”. La nueva entrega promete introducir nuevos juegos y mantener la tensión que caracterizó a la primera temporada, según destacó el elenco.

Compuesta por seis episodios, esta temporada fue calificada por el director como “una locura”, al tiempo que prometió un retorno a los orígenes de la serie, asegurando que se responderán todas las interrogantes que quedaron pendientes.

Para Hwang, la serie funciona como una alegoría de la desigualdad social contemporánea. “La brecha de riqueza no ha hecho más que agravarse. Incluso entre la primera y la segunda temporada, todo empeoró”, señaló en declaraciones citadas por MeriStation.

Según detalló el creador en una entrevista con The Playlist, “han pasado tantas cosas entre 2009 y 2019, y, a nivel mundial, la brecha de riqueza no ha hecho más que agravarse, lo que ha sumido a mucha más gente en un sufrimiento y una lucha tan grandes”.

Hwang explicó que, en el desarrollo de la serie, se observa cómo la riqueza mundial continúa concentrándose en el mismo 1% de la población, lo que, en su opinión, requiere una reflexión urgente. Uno de los objetivos de la serie, dijo, es precisamente denunciar esa desigualdad.

El creador considera que este fue uno de los factores clave del éxito de la trama, ya que el público continúa observando cómo “las llamadas empresas tecnológicas, los gigantes tecnológicos que fabrican inteligencia artificial, semiconductores y demás, seguirán concentrando toda la riqueza mundial en ellas, e incluso más”, reflexionó.

¿Cuál será el próximo proyecto del director?

Una de las revelaciones que dejó el director durante la presentación en Londres fue su nuevo proyecto cinematográfico: una película titulada KO Club, con la que busca iniciar una nueva etapa en su carrera.

Hwang Dong-hyuk explicó que esta nueva historia recreará, de forma brutal y cruda, un escenario que —según él— podría materializarse en una o dos décadas si la humanidad no modifica su rumbo social. El adelanto dejó al público expectante ante su próxima producción.

*Con información de Agencia EFE