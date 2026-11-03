El legado musical de Manuel de Falla en un concierto que reúne talento guatemalteco y español

Manuel de Falla fue un compositor e intérprete de piano, considerado junto a Isaac Albéniz y Enrique Granados parte de la gran trilogía de la música nacionalista española.Destacó por obras que fusionan el folclore andaluz con influencias impresionistas, como El amor brujo, El sombrero de tres picos y Noches en los jardines de España.

Además, compuso El retablo de maese Pedro y dejó inconclusa la cantata La Atlántida. Su amistad con Federico García Lorca y su labor en la preservación del cante jondo marcaron su trayectoria. Murió exiliado en Argentina en 1946.

El Centro Cultural de España en Guatemala (CCEG) le rinde tributo musical con un concierto protagonizado por la pianista española Juana Ramos y un selecto grupo de músicos guatemaltecos integrado por Juana Ramos (presentación), Denise Menes / Jimmy Vásquez (piano), Claudio Solares (guitarra), Luis Recinos (violín), Jeremy Ruano Voz (clarinete) y Ana Rosa Orozco (voz).

La presentación, que se celebrará en la galería de la Fundación Paiz recorrerá buena parte de las composiciones del artista. "La obra de Manuel de Falla destaca por su capacidad para conectar las raíces de la tradición musical popular española con los lenguajes renovadores de su tiempo", enfatiza la CCEG. Indica que la riqueza rítmica, fuerza expresiva y sentido del color han convertido su música en un referente de la creación musical moderna. "Esta propuesta invita a redescubrir su legado desde Guatemala, a través del diálogo entre intérpretes y distintas sensibilidades musicales", añaden los organizadores.

El evento comenzará con una conferencia a cargo de Juana Ramos sobre la vida y obra del compositor, continuará con un recital de música solista y de cámara de Manuel de Falla y, concluirá, con una obra española contemporánea, en reconocimiento a la vigencia de su legado y su influencia en la música, según indica la CCEG.

Con este concierto se cierra el Ciclo de Talento Español, que arrancó en septiembre con conciertos de la guitarrista Elena Ortega y trajo al país a otros espectáculos de artistas españoles como Luz Arcas Morphine, Todas las santas, Tanxarina títeres, Sandra Carrasco y David de Arahal y Calequi y las panteras.

Fecha

4 de noviembre

Hora

19 horas

Admisión

Libre hasta llenar aforo

Lugar

Galería Fundación Paiz, 11 avenida 33-42 zona 5

Ubicación

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