Teatro gratis en Chiquimula: 22 puestas en escena durante nueve días en noviembre del 2026

Chiquimula se llenará de arte en noviembre con la llegada de 21 agrupaciones artísticas de 18 departamentos que ofrecerán presentaciones gratuitas de teatro y música.

Se trata de la Muestra de Teatro Departamental Norma Padilla 2026, que durante nueve días desarrollará una programación de 22 puestas en escena con diversidad de historias, personajes y relatos.

Artistas de Petén, Sololá, San Marcos, Totonicapán, Quiché, Zacapa, Chimaltenango, Izabal, Huehuetenango, Retalhuleu y otros departamentos llevarán al público por historias que transitan entre la comedia, el drama y la reflexión social.

El telón se abrirá el viernes 6 de noviembre, a las 17.15 horas, con un concierto de bienvenida a cargo de la Orquesta Sinfónica de Oriente, en el Instituto Normal para Señoritas de Oriente (INSO), 4a. calle 6-00, zona 1 de Chiquimula.

Después se presentarán las primeras obras teatrales: ¿A qué le temes?, a cargo del grupo Trilogía Escénica, de Cobán, Alta Verapaz, y El abogado y la señora, del grupo Saltimbanquis, de Quetzaltenango.

En los siguientes ocho días pasarán por el escenario obras como El Barrilete, Recordá que está olvidado, El casamiento, Juntos contra la polución, El alcalde del maíz y otras propuestas que nacen de las críticas sociales, las experiencias y las inquietudes de los artistas.

La jornada culminará el 14 de noviembre con dos presentaciones paralelas: el grupo Manuel José Arce presentará El Gran Lengua, a las 18 horas, en Palín, Escuintla, mientras que el grupo Latidos pondrá en escena Onírica, a las 19 horas, en Chiquimula.

La entrada a todas las actividades es gratuita y, aunque la mayoría de las presentaciones son para todo público, algunas tienen clasificación para mayores de 13, 15 o 18 años, por lo que el Ministerio de Cultura y Deportes recomienda consultar los horarios y las indicaciones de cada presentación.

“El talento nacional se apodera del escenario en la muestra de teatro departamental más grande del país. Ven a disfrutar de 21 historias provenientes de 18 departamentos, unidos en un mismo escenario para celebrar la diversidad y el talento de nuestra tierra. ¡No te lo puedes perder!”, invita el Departamento de Apoyo a la Creación (CREA).

Fechas

Del 6 al 14 de noviembre del 2026

Horarios

Inauguración: 17.15 horas

Presentaciones diarias: de 18 a 21 horas

Los horarios varían según la programación de cada día.

Lugar

Instituto Normal para Señoritas de Oriente (INSO), 4a. calle 6-00, zona 1 de Chiquimula

Entrada

Gratuita para todas las presentaciones

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