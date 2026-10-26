Vigilia por la Paz 2026: fecha, horario, invitados y detalles de la tradicional noche de oración en Guatemala

Desde hace más de cuatro décadas, la noche del 31 de octubre se abre la capilla de adoración más grande de Centroamérica para acoger a miles de devotos que acuden a la tradicional Vigilia Centroamericana por la Paz. Este año, en su 43 edición, no será la excepción.

Organizada por la Renovación Carismática Católica (RCC) en Guatemala, la Vigilia por la Paz se celebra como antesala de la solemnidad del Día de Todos los Santos, con el fin de orar e interceder por la paz personal, así como por la paz en Guatemala, Centroamérica y el mundo.

“Damos gracias al Señor porque es una noche muy especial en la que nos permite reunirnos en una noche de oración profunda, con la única misión y visión de poder seguir evangelizando, pero, sobre todo, poder ser constructores de la paz, clamar por la paz”, expresó Siomara Barillas, coordinadora de la RCC.

José Antonio Morales, coordinador de la vigilia, explicó que la eucaristía será la parte más importante del evento. La celebrará monseñor Eddy Castillo, obispo auxiliar, y será concelebrada por más de 20 sacerdotes.

Además, habrá momentos de adoración eucarística, prédicas y alabanza, con la participación de invitados nacionales e internacionales, como:

Banda Son By Four (Estados Unidos)

Padre Jimmi Gutiérrez (Colombia)

Coro Jesucristo es Nuestra Paz (Guatemala)

Orquesta Shalom (Guatemala)

Ensamble Benedictino (Guatemala)

Padre Roberson Rodríguez (Guatemala)

“Es una actividad que es parte de toda la iglesia, porque en un primer momento sentimos la presencia de Jesucristo que está orando permanentemente. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, el Señor Jesús ora constantemente por la Iglesia, es el intercesor. Por eso somos parte toda la iglesia”, dijo el padre Antonio Zuleta, canciller de la Curia.

Agregó que, aunque el 31 de octubre suele tener un ambiente de “manifestaciones grotescas” que causan confusión, lo mejor es vivirlo en esta noche de oración de intercesión que pide por la paz.

La 43 Vigilia Centroamericana por la Paz tendrá lugar el sábado 31 de octubre, a partir de las 18 horas, en la plazoleta del Estadio Cementos Progreso, 15 Avenida 28-00, Zona 6.

Los boletos tienen un valor de Q50 en preventa y de Q60 el día del evento. Están disponibles en las librerías Mater et Magistra, Loyola, San Pablo y Ave María. Para más información, comunicarse por WhatsApp al 4332-5965.

Nelson Martínez, coordinador del colegio de asesores de la RCC, contó que la celebración de esta vigilia surgió en 1984, durante un momento de oración en el que un grupo de jóvenes sintió el llamado de Dios para unirse, no solo como movimiento, sino como Iglesia, para orar por la paz y la conversión de muchos hombres.

“Entendimos que a través del número 31 Dios nos estaba llamando a orar y tener una capilla gigante de intercesión para poder contrarrestar el Halloween y todo lo que esto representa como una fiesta pagana. Así surge lo que es hoy la Vigilia Centroamericana por la Paz”, agregó.

Fecha

Del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre del 2026

Hora

A partir de las 18 horas

Lugar

Estadio Cementos Progreso, 15 avenida 28-00, zona 6 de la capital

Precio

Preventa: Q50

Taquilla: Q60

Boletos

Disponibles en las librerías Mater et Magistra, Loyola, San Pablo y Ave María, o por WhatsApp al 4332-5965.

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