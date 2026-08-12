El niño de “Baby Shark” debutará como cantante de K-pop 10 años después del video que lo hizo famoso

Famoso por aparecer en el video de la canción infantil Baby Shark cuando apenas tenía 7 años, Park Geon-roung, ahora de 17, reapareció en una faceta musical como cantante de K-pop.

En el 2016, Park protagonizó el videoclip Pinkfong Baby Shark Dance junto con Elaine Kim Johnston y, aunque en ese momento no cantó la canción original, su baile y expresión frente a la cámara se hicieron virales.

El video se convirtió en el más visto de la historia de YouTube y ahora supera los 17.2 millones de reproducciones, según The Korea Herald.

Una década después de su actuación infantil, el joven surcoreano busca posicionarse en la industria como “Baby Shark Boy”, su nombre artístico.

El próximo 20 de agosto del 2026 lanzará su primer sencillo digital, titulado WAVE, en el que también figura como coautor y que contará con la participación de Joohoney, rapero e integrante de la banda Monsta X, según anunció The Pinkfong Company, responsable de la franquicia Baby Shark.

“Siempre he estado agradecido de que la gente todavía recuerde un video en el que aparecí cuando era niño. Hace diez años bailaba junto a Baby Shark. Ahora quería compartir mi propia voz y una historia que yo mismo escribí”, declaró Park en un comunicado reciente difundido por la compañía.

The Pinkfong Company también prepara la producción WAVE: A Boy’s Record, un documental detrás de cámaras que mostrará a Park desde la grabación de Baby Shark hasta la actualidad, en una historia contada por él mismo.

En el 2025, el joven artista apareció en una serie de videos cortos con motivo del décimo aniversario de la canción Baby Shark.

Además, en los últimos años ha mostrado interés por el K-pop a través de sus redes sociales, donde publica coreografías con canciones de artistas como PSY, ZICO, Dynamicduo, EXO, SEVENTEEN, NCT, RIIZE y Stray Kids, según una publicación de Forbes.