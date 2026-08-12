Morat donará parte de los ingresos de sus conciertos en Bogotá para reconstruir escuelas tras terremoto en Colombia

Como una muestra de solidaridad y apoyo a sus compatriotas, la banda colombiana Morat anunció que destinará parte de los ingresos de sus próximos conciertos en Bogotá a la reconstrucción de colegios afectados por el terremoto que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto.

La ayuda se enfocará en la recuperación y reconstrucción de colegios en Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca, las regiones más afectadas por el terremoto.

La agrupación tiene programadas seis presentaciones para el 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto del 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, con todas las entradas agotadas.

Como parte de la iniciativa, también se habilitarán cuatro puntos de donación en el recinto y sus alrededores, donde el público podrá aportar dinero para atender la emergencia. Los recursos serán canalizados por medio de Unicef, según informó el equipo de prensa de la banda en un comunicado.

"Sabemos que esto es solo un granito de arena y que queda mucho por hacer. Los invitamos a todos a sumarse", expresó la banda en el comunicado.

Morat se encuentra en su natal Colombia como parte de su residencia en el Movistar Arena y el inicio de su gira Ya Es Mañana World Tour, que recorrerá países de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, con presentaciones confirmadas en Colombia, México, España, Estados Unidos, Canadá, Argentina y Chile.

La banda, al igual que otros artistas, ha manifestado su disposición a apoyar a los colombianos después del terremoto de magnitud 7.4 que afectó el país el lunes 10 de agosto, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El sismo tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y causó severos daños estructurales y alrededor de 200 muertes.

Con información de EFE