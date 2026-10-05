El “Profesor Sandunga” llevará “La Universidad del Perreo” al Coliseo de Puerto Rico: así anuncia Wisin su concierto

Wisin, el reguetonero puertorriqueño que promueve La Universidad del Perreo, anunció este lunes 5 de octubre que lanzará su nuevo disco, con el mismo nombre, el 13 de noviembre del 2026.

El estreno de su material será celebrado con un concierto único en el Coliseo de su natal Puerto Rico, el cual prometió convertir en “la pista de perreo más grande de la isla”.

“Esto empezó en la calle, en los caseríos, en las marquesinas. Esto es de nosotros. Por eso, el primer concierto de la Universidad del Perreo será en casa. Una sola noche para celebrar el género que nos dio todo”, expresó Wisin en sus redes sociales junto a un video en el que anuncia la presentación.

El audiovisual muestra a Wisin en la Universidad del Perreo, donde es llamado “Profesor Sandunga”. Una mujer, que parece ser su secretaria, le pide que escuche los múltiples mensajes que le han llegado. Al reproducirlos, varias mujeres le “suplican” que haga un concierto.

“¿QUIEREN PERREO? El 13 de noviembre, la Universidad del Perreo abre sus puertas en el Choliseo, en nuestra tierra, donde todo comenzó. Prepárense, que esa noche vamos a dar clase como en los tiempos de antes”, agrega la publicación.

Según el artista urbano, en dicha “universidad todos somos estudiantes y todos queremos regresar a clases”, por lo que el costo de las entradas empezará “a precio de estudiante”, desde 20 dólares, “haciendo que nadie tenga excusa para quedarse fuera de esta graduación colectiva del reguetón”, destacó Wisin.

Los boletos saldrán a la venta este martes 6 de octubre, a las 10 horas (8 horas en Guatemala), a través de ticketera.com.

“La matrícula será limitada y la clase no se repite. Gracias, Puerto Rico. Nos vemos en el Choli”, concluyó Wisin.

El álbum La Universidad del Perreo, que se estrenó el pasado 4 de septiembre del 2026, trae de vuelta los ritmos que caracterizaron los orígenes del género urbano y rinde homenaje a esos sonidos, artistas y códigos que sentaron las bases del movimiento mundial.

El disco, además, reúne a otras leyendas del género, como Ivy Queen y Don Chezina, dos de los pioneros del movimiento, así como al dúo Jowell & Randy, Jory Boy, Franco “El Gorila”, Trébol Clan, Juanka El Problematik, el mexicano El Bogueto y el colombiano Kapo.

En agosto del 2026, Wisin había anunciado la creación de la Universidad del Perreo, una institución que estaría dedicada al estudio, la preservación y la difusión de la historia del reguetón y de la cultura urbana, y que ofrecería cursos sobre Historia del Reguetón, Ritmo Aplicado y Epistemología del Flow.

“Con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra industria: Universidad el Perreo (UDP)”, indicó en esa ocasión a través de sus redes sociales.

¿QUIEREN PERREO?

Esto empezó en la calle y la primera clase tenía que ser en casa. 🇵🇷 El 13 de noviembre, la Universidad del Perreo abre sus puertas en el CHOLI🎓



Boletos MAÑANA (10:00 AM) en https://t.co/ZMnR1crZX4 🎟️



El rundown lo arman ustedes. ¿Qué canciones no pueden… pic.twitter.com/8FsY6Z0DZd — W (@wisin) October 5, 2026

El artista anunció la apertura de la universidad en septiembre del 2026, fecha en que llegó su disco con ese nombre.

Ahora, el sitio web que había sido habilitado para la institución señala que el “primer semestre académico ya está disponible”, con un botón que lleva al usuario a escuchar su nuevo material discográfico.

El disco La Universidad del Perreo contiene 12 temas: