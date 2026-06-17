El proyecto espacial creado por estudiantes guatemaltecos que será probado en microgravedad en Francia

El club de niños Constelación Quetzal junto a sus maestros ganaron en el reto internacional Proyecto Hail Mary creado por Space for Teachers.

En esta dinámica, los educadores guían a los estudiantes mientras diseñan una pequeña estación espacial giratoria basada en el concepto de gravedad artificial del Proyecto Hail Mary.

El niño prodigio David López, explicó en sus redes sociales que después de diez semanas de trabajo, aprendizaje, pruebas y "mucha emoción", el equipo de Constelación Quetzal fue seleccionado como uno de los cuatro equipos ganadores.

"En el desafío participaron estudiantes y docentes de seis países y dieciséis estados de los Estados Unidos, desarrollando propuestas inspiradas en problemas reales de exploración espacial. Esta semana, Space for Teachers anunció oficialmente a los equipos seleccionados y nos emociona compartir que Guatemala se encuentra entre ellos", describió.

El proyecto fue desarrollado por los estudiantes Danny Ponce, Lincy Ramos, Sara Arango, Ana García, Natalia García, Daniel García, Diego González, Mateo Rodríguez, Fernando Cos, Renato García, Emilio Marroquín y David López-el niño prodigio-, junto a sus maestros, quienes trabajaron en el diseño y construcción de un prototipo innovador para enfrentar desafíos relacionados con la exploración espacial.

Como parte de este reconocimiento, el prototipo tendrá la oportunidad de ser probado en condiciones de microgravedad durante un vuelo parabólico en Burdeos, Francia. El vuelo será realizado por la maestra y coordinadora de Constelación Quetzal, Pamela López, quien representará al equipo guatemalteco en esta importante etapa del proyecto.

En el proyecto participan la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales, AGICE, Geraldinn Cortez, Mario Gálvez, los profesores Edgar Castro, Carlos Ramos y Manuel Ixquiac, al NOC Guatemala de la Unión Astronómica Internacional (IAU) y al Colegio Howard Gardner.

Ahora se trabajará en la perfección del prototipo y participar en las actividades de preparación organizadas por Space for Teachers.

Preparación

La participación surgió a través de la comunicación con Geraldine Cortés, quien es la primera astronauta análoga de Guatemala. "Ella asistió a un congreso para educadores donde se lanzó este desafío. Luego nos contactó para invitar a participar con un grupo de niños del club", explica Pamela López, quien es una de las fundadoras del club, que actualmente tiene 180 participantes.

La entrega incluyó varios componentes: el modelo 3D, un video de tres minutos en el que los niños explican el proyecto, otro video de los maestros y un informe detallado que documenta todo el proceso, incluidas actividades como la exposición del proyecto a otras personas.

David López mientras explica parte del proyecto impulsado por Space for Teachers. (Foto Prensa Libre: Ingrid Reyes)

Un aspecto clave del programa es que los niños no solo aprendan, sino que también sean capaces de enseñar lo que han desarrollado.

Uno de los principales retos ha sido la coordinación. Participan 12 familias, además de los maestros, lo que implica organizar horarios y esfuerzos conjuntos. Los niños han trabajado con gran disciplina: se reúnen martes y jueves en sesiones virtuales de 19 a 20 horas, y los sábados desde las 8 horas para trabajar en sus prototipos.