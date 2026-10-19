El retorno de Victoria Secret a Los Ángeles: el debut de Kylie Jenner y otras novedades del espectáculo

Victoria’s Secret volvió a presentar su famoso desfile en Los Ángeles. Las modelos, que interpretan a los ángeles brindaron un espectáculo lleno de lujo y moda. Nombres consagrados como los de y Alessandra Ambrosio y Adriana Lima hicieron recordar por qué el desfile ha sido considerado como una tradición.

Sin duda alguna, uno de los momentos más relevantes de la noche del domingo 18 de octubre fue la sorpresiva aparición de Kylie Jenner, quien fue la seleccionada para portar el llamado Fantasy Bra, una pieza de moda y joyería elaborada en colaboración con la firma Jacob & Co., que incluye 4,410 diamantes y tiene un costo aproximado de US$50 millones, lo que lo convierte en el sostén más caro de la historia de Victoria's Secret. Este detalle es sumamente relevante, porque la marca no presentaba el emblemático Fantasy Bra desde 2018.

La modelo Amelia Gray Hamlin mientras era peinada antes de su desfile sobre la pasarela. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Jenner, de 29 años, quien cuenta con 350 millones de seguidores en sus plataformas digitales fue, sin duda, una apuesta bastante segura para la marca, que retornó a la ciudad californiana después de 19 años.

Solo el diamante amarillo central está valorado en 22 millones de dólares, de acuerdo con la revista. El atuendo de Jenner se completaba con una minifalda vaporosa, tacones transparentes y alas de plumas blancas, comenta la agencia de noticias EFE.

Entre el público asistente se pudo ver al actor Timothée Chalamet, pareja de Jenner, junto a la madre de esta, Kris Jenner, quienes acudieron para apoyarla.

Las integrantes del grupo Katseye posan en la alfombra roja del desfile anual de Victoria's Secret ,en Los Ángeles (EE.UU.). (Foto Prensa Libre: EFE/ Devon Guzzie)

Los grandes nombres

Además de Ambrosio y Lima, otras top model volvieron a convertirse en ángeles. Bella Hadid fue la encargada de abrir la glamurosa pasarela que luego recibió a Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Alex Consani, Anok Yai, Ashley Graham, Devyn Garcia, Imaan Hammam, Joan Smalls, Liu Wen y Paloma Elsesser.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el desfile presentó una de las muestras de alas más diversas de los últimos tiempos, con velos, brillos, lentejuelas y plumas de múltiples colores y de todos los tamaños que realzaron la propuesta de lencería de la famosa marca.

La edición de este domingo, que marcó el regreso del espectáculo a Los Ángeles después de 19 años.

La cantante canadiense Tate McRae posa en la alfombra roja del desfile anual de Victoria's Secret , en Los Ángeles (Foto Prensa Libre: EFE/ Devon Guzzie)

Música y algo más

El evento contó con actuaciones en vivo de Megan Thee Stallion, quien, para estar a tono, lució unas grandes alas rosadas; Tate McRae, que vistió lencería roja; Megan Moroney, que se vistió con un atuendo negro y plateado; y el grupo global de pop KATSEYE, que interpretó Pinky Up para dar paso a los nuevos diseños de PINK, la línea juvenil de Victoria’s Secret.

Entre los asistentes se contó a Nicole Kidman, que da continuidad al giro estratégico iniciado por la marca en 2024, con el regreso de este emblemático evento en Nueva York.

Con una propuesta renovada, la firma de lencería busca consolidar su distanciamiento de las críticas a los rígidos estándares de belleza y a la escasa diversidad corporal que contribuyeron a la suspensión de su histórico espectáculo en 2019.

Megan Thee Stallion en la alfombra rosa del famoso desfile. (Foto Prensa LIbre: EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Sin embargo, este año el desfile también enfrentó críticas por la ausencia de la veterana Romee Strijd o la brasileña Lais Ribeiro, ambas nombradas oficialmente como “Ángeles” de la marca en 2015, que formaron parte del desfile de este año.

El anuncio fue dado pocos días antes del evento, la decisión avivó las críticas contra la firma por apostar por creadoras de contenido e hijas de celebridades en detrimento de modelos profesionales, generando incluso amenazas de boicot.

Fundada en San Francisco (California) en 1977, Victoria’s Secret celebró su primer desfile el 1 de agosto de 1995 en el hotel The Plaza de Nueva York, en un evento de carácter sobrio y estrictamente comercial.