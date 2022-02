El secuestro y adopción ilegal de una que guatemalteca que se ha convertido en una lucha mundial

Mariela SR o Coline Fanon es la misma persona. Esta semana presentó en Guatemala su libro Mamá no estoy muerta, de Editorial Piedrasanta que por sus 243 páginas lleva a los lectores a conocer detalles de la odisea de su investigación y el encuentro con sus orígenes.

“Este libro es mi historia, un legado para mis hijos, la verdad sobre nuestra familia. Es una forma de hacer justicia a mis padres de sangre, de honrar el extraordinario valor de mi madre y el lugar que mi padre me ha hecho en su corazón y en su vida desde nuestro reencuentro. Es también un homenaje a mis padres de corazón, de toda la vida, a quienes amo profunda e incondicionalmente”, dice en palabras que plasma en sus páginas.

Mariela SR tenía menos de un año cuando la robaron y a su mamá biológica le dijeron que ella había muerto. Creció dentro de una familia cariñosa en Bélgica. A los 31 años, siendo ella madre de dos hijos y con su vida por delante quiere conocer sus raíces y actualmente es una activista que ayuda para que otros niños que vivieron una situación similar se encuentren con su identidad.

Desde muy joven fue construyendo su identidad propia. Se sentía latina y estaba orgullosa de ello y aunque en Bélgica hay racismo nunca se sintió discriminada. Es esta breve entrevista nos habla más de su experiencia y de qué le ha permitido vivir el lanzamiento de este libro.

-¿Cómo le ha ayudado este libro en su proceso de sanación?

Escribí las primeras palabras como recuerdos porque al llegar a Guatemala en 2018 no hablaba español, guardaba muchas emociones para descubrir todo aquí. Nunca había comido tamales, por ejemplo y encontré una cocina y una cultura a la que no estaba acostumbrada.

Después, cuando encontré otras victimas, empecé la escritura. Originalmente el libro fue escrito en francés y holandés, porque en Bélgica se hablan ambos idiomas. Así que el libro salió en noviembre pasado también en estos dos idiomas tanto en Bélgica como Suiza, Holanda y Canadá.

Una breve cronología En el libro se identifican fechas importantes para conocer más del contexto en el que se desarrollaron las adopciones ilegales hasta llegar al movimiento que hoy busca reconocerlas como un crimen de lesa humanidad. Aquí algunos ejemplos. "A finales de 1970, Michele Boucq, presidenta de la Asociación Hacer Puente conoce a Ofelia de Gamas. Entre 1979 y 1980, los primeros niños de Guatemala llegan a Bélgica a través de Boucq. En 1981, De Gamas es detenida por la policía junto con Edmont Mulet por tráfico de niños con destino a Canadá. En 1988 se abre una investigación judicial en Tournai contra Hacer Puente por tráfico de seres humanos. En 2007 el Convenio de La Haya retira a Guatemala de la lista de países donde es posible adoptar, tras los numerosos casos de adopciones ilegales", cita el texto.

-En cada página se guardan descripciones muy detalladas de diferentes fases de su vida. ¿Siempre ha llevado un diario?



Sí, llevaba diarios y desde el primer viaje a Guatemala formé un grupo muy privado en redes sociales con mis amigos y familia y con la diferencia de horarios hice este canal de comunicación y ahí guardaba pensamientos y emociones para compartirles la experiencia. Esto también me ayudó a recordar.

Una amiga argentina me ayudó en el proceso y me dijo “ve y regresa con tu historia en las manos” y esto me impactó.

-Su búsqueda de encontrar la verdad ha sido impactante. El uso de la tecnología e incluso estar atenta redes sociales para encontrar a su mamá. Podría contarnos más de esta experiencia.

En Bélgica trabajo en la justicia y el derecho penal y criminal. Mi sueño desde el 2006 cuando terminé mis estudios era enfocarme en la trata de personas y ahora veo que siempre me llamó la atención, así tomé herramientas para buscar de una manera un poco diferente y recabar la información.

-Usted es madre de dos hijos y el libro habla de que esos primeros pasos más profundos en llegar a su historia fueron motivados por las palabras de Eva, su hija mayor. ¿Qué desea para ellos?

Mis hijos son pequeños todavía y mi sueño es que ellos tengan confianza en la vida. Con el libro también deseo que más adelante les ayude a comprender estos procesos que han pasado. Por ahora, ellos están felices de tener familia también en Guatemala.

-En 2017 usted ha formado la Fundación Raíces Perdidas, la cual busca ayudar a reunir familias que han sido separadas por adopciones ilegales. ¿Cuántos casos han acompañado y cómo ha sido esta experiencia?

En Guatemala miles de familias han sido separadas y esta fundación ayuda a reunir a aquellos que lo desean. Tenemos acceso a muchos archivos y podemos apoyarles para hacer una primera lectura, verificar documentos hasta que se confirma parte de su historia.

Además fomentamos otras actividades e iniciativas como apoyo a que sean reconocidas las adopciones ilegales y que se quiten términos como describir que son “irregulares” o “documento alterados”, porque esta acción es un delito y se falsifican documentos.

Se inició un expediente judicial por parte de la Fiscalía federal belga y conferir el estado de víctimas a las personas afectadas y se creó un colectivo para solicitar a las instituciones europeas el reconocimiento de este tipo de adopciones, también se solicita una declaración universal para considerarlo un crimen de lesa humanidad.

-¿En qué piensa si escucha con su historia decir que la realidad supera a la ficción?

Cuando encontré esta realidad me rompí en el interior. Recibí ayuda psicológica.

Luego empezó la lucha y aunque aquí hablo sola, no lo estoy, somos un gran equipo que estamos trabajando. Para mí es importante que cada testimonio y acción al unirlos se conviertan en una sola voz. Por ahora, van cerca de 40 casos que se han acompañado.

Música y cine

La historia de Mariela SR Coline Fanon sigue trascendiendo. Durante esta semana también se estrenó una canción que ella escribió junto a Dach Marro & La Poderosa Marimba, Saskia Ramos, Keneth Marroquín, Remuel Ramos, Angello Dnd y Beyond The Height.

Cuatro minutos que llevan a vivir las emociones y el sentir de la guatemalteca que ha convertido su lucha en una bandera de compromiso para el rescate no solo de su identidad sino de todos los niños que fueron adoptados ilegalmente.

Mariela explica que el libro es una manera de llegar a un grupo de personas, pero por la música quiere llegar en especial a los jóvenes y estos cuatro minutos resumen una vida. “La música es parte importante en mi vida y los artistas pueden ser parte de este testimonio de una lucha colectiva y soy solo una parte de ella”, agrega la guatemalteca quien también es pianista.

La canción lleva el mismo nombre del libro, Mamá no estoy muerta y es parte del disco llamado Dach Marro, el rebelde de la marimba que lanzará también este mes y ritmos experimentales que fusiona la marimba con la guaracha y que se ha nombrado como mariguaracha. En Youtube ya es posible escucharla.

Mariela descubre la música de Dach Marro en Bélgica y le impactan sus mensajes llenos de detalles que hacen reconocer la cultura y lo invita a que juntos creen esta canción. “Queremos ser la voz a través de la música y este proyecto es una bendición grande para mi vida porque es apoyar a alguien en esta causa…una canción que está impactando”, dice el artista guatemalteco quien también se convirtió en productor de esta propuesta musical.

…Chucu chucu se fue

Chucu chuco en el tren

Chuco chucu el espejo no miente

Chucu chuco estoy bien

Un día despierto

con aquel sentimiento de no pertenezco falta una pieza

el rompecabezas.

Me siento tan lejos

algo me llama

creo que es mi tierra

la eterna primavera

el silencio de los niños terminó…

Además, Mariela comparte que está trabajando en una película basada en su vida y pronto darán más detalles al respecto de este nuevo proyecto.