“El Sombrerón”: la película de 1951 que revive en una exposición fotográfica en el Teatro de Bellas Artes

Por el 45 aniversario del Teatro de Bellas Artes y los 75 años del edificio, ubicado en la Avenida Elena y 14 calle de la zona 1, se realiza una exposición fotográfica dedicada al cine guatemalteco, especialmente a la película El Sombrerón, una producción emblemática estrenada en 1951, como se observa en afiches y publicaciones de prensa de la época.

La exposición forma parte de las actividades del Festival de Agosto, promovido por el Ministerio de Cultura y Deportes, las cuales incluyen presentaciones de teatro, danza, cine clásico y conciertos.

“Esta actividad surge como una necesidad de poder dar a conocer este emblemático Centro Cultural con todos los guatemaltecos ya que estamos celebrando y conmemorando un aniversario del teatro de Bellas Artes y el legado que ha tenido el edificio desde su inauguración como cine popular y eso ya hace 75 años”, señaló Romario Silvestre, uno de los coordinadores del Festival de Agosto.

La película El Sombrerón fue el primer largometraje sonoro de ficción producido completamente en Guatemala. El filme fue adaptado de una obra de radioteatro sobre una de las leyendas más famosas del país. El largometraje pasó por un proceso de restauración y varios fotogramas fueron impresos para mostrar con mejor calidad las escenas de la película.

“La exposición que está dando la bienvenida a todos los visitantes son fotogramas de la película El Sombrerón estrenada en 1951 casualmente un día antes de la inauguración de este espacio cumpliendo también 75 años.

Estos fotogramas nos permiten ver y conocer un poco sobre las escenas que tiene la película, los personajes, vemos el programa de mano expuesto durante la exposición y una bicicleta utilizada durante el circuito de los cinemas.

Es una exposición que nos teletransporta a un periodo del siglo XX en el que el cine era algo muy popular y muy diferente a como lo conocemos hoy en día”, señala Silvestre.

La restauración en alta resolución de los fotogramas fue realizada por la Cinemateca Universitaria Enrique Torres, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La exposición muestra a los visitantes cómo fueron los primeros años del cine guatemalteco.

Exposición y proyección de la película El Sombrerón

La exposición estará abierta al público hasta el viernes 28 de agosto, de 9 a 17 horas.

Además, de acuerdo con el programa de actividades, para el martes 18 de agosto, a las 19 horas, está prevista una única proyección de la película El Sombrerón. La entrada es gratuita y el acceso será hasta completar el aforo del recinto.