Universidad Popular de Guatemala: más de un siglo de educación, arte y cultura

Guatemala recién salía de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó el país entre 1898 y 1920, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (en ese tiempo llamada Universidad Nacional de Guatemala), en su mayoría menores de 25 años, tuvo la visión de promover el desarrollo nacional por medio de la formación integral y la capacitación de los ciudadanos.

Ese anhelo llevó a los estudiantes a fundar la Universidad Popular (UP) el 20 de agosto de 1922. La nueva entidad, que adquirió su personería jurídica por medio de un acuerdo gubernativo el 30 de noviembre de 1923, "buscaba también que los guatemaltecos comprendieran el mundo en el que vivían para participar crítica y creativamente en su transformación", según la descripción que hacen se hace en un folleto publicado con motivo de su centenario en 2022.

Estéfani Cristales, secretaria general de la UP, señala que, mediante la investigación documental, se han encontrado actas en las que consta que los jóvenes fundadores, quienes pertenecían a la llamada Generación del 20, “eran bastante revolucionarios y estaban preocupados por las desigualdades del país”.

En el acta No. 1, que se encuentra en la entidad, quedaron asentados los nombres de sus fundadores: Miguel Ángel Asturias, Luis Eskenassy, José Alberto Newberry, Francisco Sarti, Pablo Porras, Carlos Fletes Sáenz, Rafael Pérez de León, Alfonso Orantes, Valentín Dávila, Francisco Delgadillo, Ricardo Arenales, Porfirio Barba Jacob, Rafael Lassepas, Justo Rufino Guerra Cortave, M. Castro Morales, Alfredo Valle Calvo, Arturo González y David Vela Salvatierra.

Libro de actas en las que constan nombres de fundadores, hechos, principios y valores de la Universidad Popular. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

En el acto de inauguración de las actividades que se celebró el 1 de marzo de 1923, el discurso inaugural estuvo a cargo del rector de la Universidad Nacional, Bernardo Alvarado Tello. En representación de la UP habló el entonces bachiller David Vela y el maestro de ceremonias fue Miguel Ángel Asturias Rosales.

El entusiasta arranque

Cristales refiere que la UP comenzó su labor con programas de alfabetización. “En las actas se puede leer que iban a las construcciones a enseñarles a leer y escribir a los albañiles”, detalla la secretaria general. Indica que en los documentos también se lee que muchos trabajadores de la construcción se entusiasmaron por adquirir conocimientos y se inscribieron en los programas.

“Sus actividades se desarrollaron en las escuelas nocturnas, en las que se realizaban clases de alfabetización y nociones elementales de matemáticas. Estas se complementaban con cursillos que se impartían durante tres meses con inclusión de redacción, ortografía, primeros auxilios, biología, medicina preventiva, profilaxis venérea, puericultura y otros”, se anota en el folleto conmemorativo. Durante diez años, entre 1922 y 1932, la UP creció y se convirtió en un importante espacio de convocatoria.

La letra de "Noble canción", la composición que fue dedicada a la Universidad Popular es de Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Pausa obligada y reactivación

La UP, que nació luego de una dictadura, no pudo escapar de los efectos de la siguiente que le deparaba a Guatemala: la de Jorge Ubico. Al asumir la presidencia, el gobernante se dio cuenta de la fuerza social que la entidad educativa y cultural había adquirido y, en junio de 1932, ordenó su cierre. Afirmó que sus funciones las cumpliría el Estado y que sería anexada al Ministerio de Educación. Como señala Cristales, Ubico sí trasladó oficialmente a la UP a la cartera de Educación y lo hizo mediante un acuerdo gubernativo, pero no le asignó presupuesto, lo que llevó al cierre de la entidad.

El edificio de la Universidad Popular fue construido entre 1947 y 1955. ( Foto Prensa Libre: Kieneth Cruz)

Cuando concluyeron los 14 años de la dictadura de Ubico y llegó al poder Juan José Arévalo Bermejo, las esperanzas renacieron en los círculos intelectuales. “El consejo directivo, entre quienes se encontraba el doctor Carlos Federico Mora, se volvió a reunir, se comprometió con la causa y fue con el presidente para solicitar la reactivación de la Universidad Popular”, detalla Estéfani Cristales.

La secretaria general explica que esta gestión fue necesaria porque, aunque la UP es una asociación privada, había sido dejada fuera de acción mediante un acuerdo gubernativo, por lo que requería una medida equivalente.

El presidente Arévalo Bermejo aprobó los nuevos estatutos de la entidad el 12 de mayo de 1945 y, en febrero de 1946, la UP recuperó su personería jurídica. A partir de entonces surgió la segunda época en la que la entidad diversificó sus programas. Estos dejaron de ser solo educativos y también atendieron aspectos de salud y artes y oficios, sin descuidar la alfabetización, que continuó impartiéndose en las escuelas nocturnas del Estado.

Una de las características más atractivas del edificio de la UP es la escalera en caracol ubicada en la galería Eloy Amado Herrera (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Cristales comenta que de esa etapa surgió un programa que continúa vigente: el de primaria acelerada, que permite a jóvenes y adultos que no han cursado ese ciclo completarlo en cuatro años. Aunque se interrumpió en el 2008, se retomó en el 2018 y en la actualidad atiende a unos 15 alumnos.

Cristales asegura que uno de los alumnos de este programa fue el economista Manuel Noriega, presidente fundador del Banco de Guatemala. Otro alumno destacado fue el dramaturgo Rubén Morales Monroy, quien se convertiría en una figura relevante en el ámbito teatral guatemalteco.

Además de impartir diplomados en oficios como corte y confección, cocina, repostería, bordado a máquina, tejido de punto, floristería artificial, sastrería y juguetería, que duraban tres años, en esa segunda etapa también se ofreció la oportunidad de cursar diplomados de Educación Estética. Esta ofrecía las especialidades de Artes Plásticas, que incluían pintura, escultura, cerámica y grabado, y Educación Musical, con solfeo e instrumentación para el dominio de diversos instrumentos. También se fundó la Academia de Arte Dramático y, en 1962, la Escuela de Artes Plásticas Roberto Cabrera.

En esta etapa de la entidad también se fomentaron la educación física y el deporte, por lo que se construyó el primer gimnasio techado de Centroamérica, donde actualmente se imparten cursos de diversos deportes.

Una nueva visión

En el 2003, el consejo directivo de la UP planteó una reingeniería. En el 2009 se recibió el diseño de la propuesta estratégica y, en el 2015, se implementó el nuevo Proyecto Educativo Institucional.

En la actualidad, la UP ofrece diplomados avalados por el Ministerio de Educación en Gestión Cultural, Gastronomía, Diseño de Modas, Artes Visuales y Arte Dramático. Para inscribirse en los programas de diplomado, los estudiantes deben participar en una charla informativa que este año se impartirá el jueves 22 de octubre, a las 18 horas, y el sábado 7 de noviembre, a las 8 horas.

Además, ofrece cursos libres de costura, escultura, teatro, futbol-sala para niños, panadería, repostería, computación, dibujo, pintura, guitarra, teclado, piano, violín y marimba, entre otros. Por medio de su página up.edu.gt y sus redes sociales se anuncian los cursos disponibles.

La Universidad Popular tiene firmado un convenio con el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica para que los estudiantes, luego de cursar la primaria en cuatro etapas, puedan continuar sus estudios de básicos y bachillerato.

Además, existe otro convenio con la Universidad Da Vinci de Guatemala para que, luego de graduarse del Diplomado en Artes Visuales o en Arte Dramático, los estudiantes puedan aplicar a un proceso de convalidación y optar al Profesorado en Educación Artística con Especialidad en Artes Visuales o en Arte Dramático. Para acceder a esta opción es requisito haber completado el nivel medio de educación, contar con el diploma de la Universidad Popular, presentar un portafolio de experiencia no menor de cinco años y someterse a examen de admisión.

Tanto la Compañía de Teatro como la Sala Manuel Galich han sido fundamentales para el quehacer teatral en el país. En la sala de teatro se han realizado múltiples estrenos de obras guatemaltecas e internacionales. Además, es una sede del Festival Internacional de Teatro que se celebra anualmente.

Mirada al pasado y visión de futuro

En el 2022, cuando se celebró el centenario de la entidad, se planteó la posibilidad de publicar un libro que recogiera datos, historias y fotografías de su trayectoria. Entonces, comenzó una investigación cuyos resultados se conocerán en los próximos meses por medio de un libro que publicará Editorial Cultura, del Ministerio de Cultura y Deportes, según informó Estéfani Cristales.

La secretaria general cuenta que se había iniciado un proyecto de remodelación del edificio, pero, debido a que se demoró dos años y medio, perdió su financiamiento. Ahora se espera encontrar personas o entidades que deseen contribuir con esa causa, para la cual ya existe licencia vigente.

La sala Manuel Galich de la Universidad Popular es uno de los espacios más emblemáticos en el ámbito teatral guatemalteco. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Una de las medidas que se tomó para realizar las evaluaciones del edificio fue desmontar la galería Gente de Teatro, ubicada en la Sala Manuel Galich. Por esta razón, este año uno de los actos conmemorativos del aniversario será la reinauguración de la galería, en la que se integrarán las fotografías de los artistas.

A lo largo de su trayectoria la UP ha recibido diversos reconocimientos entre los que destacan:

la Orden de Arrayán , otorgada por la Fundación G&T Continental, en 2013

Reconocimiento como Punto de Identidad de la Metrópoli, entregada por el Ministerio de Cultura y Deportes, en 2007

La distinción como Patrimonio Cultural de la Nación, el 14 de agosto de 2007, a través del Acuerdo Ministerial 586-2007

Actividades de aniversario