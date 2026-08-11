El Teatro de Bellas Artes celebra 45 años con el Festival de agosto

La primera edición del Festival de agosto no solo conmemorará el 45 aniversario del Teatro de Bellas Artes como institución, sino también los 75 años de inauguración del edificio en el que se encuentra alojado. El encuentro artístico, que incluirá cine clásico, conciertos, danza y teatro, se celebrará entre el 13 y el 28 de agosto, y busca honrar a través de sus espectáculos la trayectoria del recinto que durante años ha sido escenario de múltiples manifestaciones de arte y cultura.

Historia y transformación

La construcción del edificio que alberga el Teatro de Bellas Artes comenzó a finales de 1948 y fue inaugurado hace 75 años. En principio fue conocido como Cine Popular y exhibía películas de la época. Con el tiempo cambió de propietarios y en sus instalaciones, además de la presentación de cintas también se abrió el escenario para presentar obras teatrales, por lo que hasta 1980 fue conocido como Cine-Teatro Avenida.

A finales de 1980 el Ministerio de Educación lo adquirió para dar cabida a la Dirección de Bellas Artes. Cuando en 1986 se creó el Ministerio de Cultura y Deportes, el Teatro de Bellas Artes se convirtió en una dependencia de esa cartera bajo la y Dirección de Difusión Cultural, de la Dirección General de las Artes.

Para todos los gustos

Para celebrar el doble aniversario, el Festival de agosto dará espacio a diversas manifestaciones artísticas. Del 13 al 28 de agosto se abrirá la exposición fotográfica del cine antiguo guatemalteco que estará a cargo de la Cinemateca Universitaria Enrique Torres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta muestra abrirá sus puertas al público de 9:00 a 16:30 horas.

El martes 18, a las 15:00 horas, Arturo Portillo, Aníbal Chacón, Javier Corleto y César Sosa protagonizarán un conversatorio acerca del Cine Popular en la sala principal del edificio. Ese mismo día, a las 19:00 horas se reestrenará la película El Sombrerón.

La música también se hará presente y el domingo 16 de agosto, a las 16 horas, la Marimba de Concierto de Bellas Artes brindará una presentación en la sala principal. El 21 de agosto, a las 10 horas será el turno de la Marimba del Centro Cultural de Escuintla que ofrecerá un selecto repertorio en el exterior del teatro.

La marimba Q'ojonel Soon tendrá su oportunidad de brillar el domingo 23 de agosto a las 10 horas en la sala principal , y el miércoles 26 de agosto, a las 19 horas, la Orquesta de Apoyo a la Formación Artística llenará con notas musicales la sala principal.

La danza y el teatro, que tantas veces han sido protagonistas en el recinto tendrán un espacio especial. El viernes 21 de agosto a las 19 horas el Ballet Moderno y Folklórico presentará El Paabanc en el exterior del edificio y el domingo 23 a las 16 horas se presentará la obra teatral Melocotones en almíbar , del dramaturgo Miguel Mihura en la que se contará con el talento de alumnos de la Escuela Nacional de Arte Damático (ENAD) en la sala principal. El 28 de agosto, a las 19 horas la sala principal recibirá el Show de Gala de Broadway a cargo de R.A.S.C.L. Tertía Academia

Fechas

Del 13 al 28 de agosto

Admisión

Libre

Dirección

Avenida Elena 14-75 Zona





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