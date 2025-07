El video viral de la supuesta infidelidad de Andy Byron y Kristin Cabot durante un concierto de Coldplay

Las redes sociales han viralizado un peculiar momento que ocurrió durante un concierto de la banda británica Coldplay que se llevó a cabo en Boston, ya que se habría desvelado una supuesta infidelidad por medio de la famosa "Kiss Cam".

En redes sociales se han publicado varios videos que muestran a la banda interpretando una de sus canciones más populares "Viva la Vida", cuando la "Kiss Cam", la popular cámara que muestra a las parejas en un concierto, enfocó a un hombre y una mujer abrazados mientras observaban el concierto.

El hecho habría pasado totalmente desapercibido de no ser porque la pareja reaccionó de una forma curiosa: mientras que el hombre trató de evitar la toma al irse, la mujer se tapó el rostro, ante la mirada de todos los presentes.

Posteriormente se conoció que la pareja era Andy Byron, CEO de Astronomer y Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de Astronomer y que habrían cometido una infidelidad a sus respectivas parejas.

En ese momento el vocalista de la banda, Chris Martin, bromeó sobre la situación, al decir que la pareja "o está teniendo una aventura o son muy tímidos", lo que causó la risa del público.

Los internautas reaccionaron rápidamente al hecho e identificaron a los protagonistas del hecho viral, y descubrieron que Andy Byron está casado con una mujer llamada Megan Kerrigan, con quien tiene dos hijos.

NEW: Astronomer CEO Andy Byron apologizes after he was caught cheating on his wife at Coldplay concert, says it's "troubling" that a "private moment became public without my consent." pic.twitter.com/y5flPMoUVz